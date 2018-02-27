Три главных вопроса по досрочным выборам

РИА Новости Украина

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс в своем докладе заявил о большой вероятности досрочных парламентских выборов в Украине по причине недовольства населения темпом реформ, ухудшением стандартов жизни и обострением политических противостояний. О вероятности такого сценария свидетельствуют активизация политической среды, заявления ведущих политиков и стремительный рост партийно-политической рекламы в СМИ.

Действительно парламентские выборы могут состояться уже в этом году? К каким последствиям это может привести? Об этом "Вголос" узнавал у политических экспертов Тараса Загороднего, Виктора Небоженко и Юрия Сиротюка.

Действительно перезагрузка парламента уже в этом году?

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Выборы могут быть как по субъективным, так и по объективным причинам. Во-первых, здесь такая меркантильная причина: у нас на 2019 запланированы президентские выборы. У Петра Порошенко нет контроля над Министерством внутренних дел, а это очень важное министерство, которое на выборах может решать многие вопросы с разных сторон. Понятно также, что господин Аваков, который формально состоит в одной коалиции с Порошенко, не хочет представлять интересы президента. По крайней мере он подчеркивает свою независимость. И этот диссонанс не решить другим способом, нежели досрочными выборами.

Виктор Небоженко:

Вероятность очень высока. Я уже не раз открыто говорил и как социолог, и как политолог: в политической кампании президенты "устроены" очень просто — если меньше пяти процентов рейтинга, то практически невозможно одержать победу на выборах. В истории известны только два исключения: президент Шарль де Голль с тремя процентами, который затем вышел на 72 процента, и президент Ельцин, который с пятью процентами одержал победу на выборах в России. Но это, так сказать, особые люди и особые обстоятельства. Порошенко не похож ни на де Голля, ни на Ельцина. Поэтому скажу больше: он, вероятно, будет инициировать и досрочные президентские выборы, пока рейтинг у него от десяти до восьми процентов. Это для него вполне логично. Американцы это также видят. Они пока не угрожают Порошенко, но дают понять: если он и дальше ничего не будет делать для Украины, ему будет очень трудно победить, используя мирные средства.

Юрий Сиротюк:

Досрочные выборы в Украине вполне возможны, потому что президент имеет конституционное право распустить парламент. Мы понимаем, что парламентарии сами не сложат свои депутатские мандаты, как это сделала Верховная Рада прошлого созыва. Тогда были назначены перевыборы по инициативе фракции "Свобода". Сейчас мы понимаем, что парламентарии, как вши за кожух, до последнего будут держаться за парламент и не составят депутатских полномочий. Поэтому сейчас все в руках президента.

Как он это может сделать? В случае, когда Верховная Рада недееспособна — то есть когда парламент не собирается в течение тридцати дней. Но здесь этот формат вряд ли сработает, ведь депутаты хорошо понимают такую угрозу для них. Второй вариант — если правительство не сформировано. А он у нас есть. И третий — если отсутствует парламентская коалиция. А мы знаем, что у нас парламентской коалиции практически нет, то есть нет в парламентской коалиции четких фракций, как это предусматривает Конституция.

Поэтому у президента есть право назначить досрочные выборы. Воспользуется он этим правом? Понятно, что эта ситуация в стране будет обостряться до предела, поэтому выборы — единственный механизм снять общественное напряжение, перезагрузить политическую систему и направить энергию граждан не на уличное противостояние, а на соревнования избирательных программ политических партий. Это логичный шаг и, в принципе, президент давно должен был бы это сделать, потому что нынешние парламентские политические силы — это политические импотенты и банкроты, которые не способны ничего сделать и не имеют никакой поддержки общества. Как такое может быть, что две провластные фракции, "Народный фронт" и БПП, которые составляют костяк коалиции, сегодня имеют мизерную поддержку общества? А у "Народного фронта" эта поддержка даже не достигает одного процента! В любой стране мира это означало бы или переформатирование правительства и парламентского большинства, или перевыборы.

Выгодно ли это президенту сегодня, сказать трудно, потому что он, к сожалению, поддерживает нынешнюю неэффективную конструкцию власти. Но если ситуация обострится до предела и перерастет в уличное противостояние, то нынешнего президента может ожидать судьба президента предыдущего. И, соответственно, если у него есть инстинкт самосохранения, то он должен запустить этот механизм. В этих условиях президентская фракция в новом парламенте (меньшая или большая), но еще была. Но если бы Порошенко проиграл президентские выборы, то в следующем очередном парламенте точно не было бы ни одного депутата из его фракции и, соответственно, он не имел бы никаких политических гарантий.

Кроме того, досрочные выборы несколько переформатировали бы политическую элиту и дали бы кредит доверия новому парламенту и последующем новому правительству — конечно, при условии, если бы они были честными, если происходили бы соревнованием программ, конкуренция идей. Потому что когда "в телевизоре" происходит зомбирование людей, а на самом деле банальный подкуп избирателей, это не позволяет говорить о качественном изменении состава парламента. Поэтому американская разведка говорит о том, что это может быть последняя попытка Порошенко остаться у власти и снять общественное напряжение. Следовательно, вероятность выборов высока.

Какова вероятность переформатирования парламента в результате досрочных выборов?

Тарас Загородний:

Изменение возможно при выполнении трех условий: первое — снижение проходного барьера до двух процентов, чтобы новые силы не так зависели от телевидения и больших денег; вторая — мажоритарные выборы должны проходить в два тура; третья — внедрение электронного голосования, когда голосовать смогут все. Это резко изменит ситуацию в стране — молодежь наконец начнет голосовать, ходить на выборы, а это примерно 10-15 процентов избирателей, которые никогда на выборы не ходят.

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Даже при нынешнем избирательного законодательства состав изменится процентов на двадцать, не больше. Но и это уже определенный прогресс.

Юрий Сиротюк:

Циркулирует некая глупая байка о новых политических силах. В демократических странах стабильные политические системы обеспечивают стабильные политические игроки, которые имеют постоянную политическую идеологию и пытаются выполнять свою программу. В разбалансированной политической системе смена политических элит не дает положительного результата. В Киеве когда-то старого мэра Омельченко заменила "молодая команда" Черновецкого, которая город разграбила за месяц. Поэтому ответом является: не нова или старая, а является ли реальной эта политическая сила, имеет ли она реальную идеологию, имеет ли она своих реальных представителей и готова ли она отчитываться.

Этот парламент восьмого созыва, сейчас, сформирован преимущественно из новых лиц. Даже БПП — это молодая политическая партия, которая недавно образовалась. Народный фронт — это также новые лица, новое название. Кроме старых Яценюка и Турчинова все "молодые и красивые". То есть у нас сейчас парламент молодых и новых. И до чего они довели парламент? Не надо людей обманывать: если страна — корабль в буре, за штурвал ставят опытного капитана, а командой руководит опытный боцман. Я не говорю, что это должны быть бывшие коммунисты или члены прогнившей команды Порошенко. Мы должны выбирать идеологические политические силы. Там могут быть люди старшего возраста, младшего, но это должны быть люди идейные, которые представляют реальные политические силы, так, как это принято в мире. Скажите, почему в Америке двести лет между собой конкурируют одни и те же политические силы и она является процветающей страной? В Германии десятилетиями борются социал-демократы из ХДС/ХСС, и никто не говорит: "Давайте их выбросим вон и наберем с улицы молодых". Потому что это популизм высшего качества.

Омоложение должно происходить путем изменения мышления избирателей: БПП, "Народный фронт" себя не оправдали и люди должны выбирать те политические силы, которые действительно могут изменить ситуацию в стране. Надо анализировать историю. У нас очень часто молодыми и новыми называют бывших коррупционеров, которые на прошлых выборах шли от одной политической силы, полностью проникли и теперь изменили бренд, сменили флаг и снова называют себя молодыми и новыми.

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Тарас Загородний:

Очевидно. Это наша национальная забава. На выборы все равно придут — у нас всегда высокие показатели и на выборах в Верховную Раду, и на президентских.

Виктор Небоженко:

Украинцы будут ходить на выборы, потому что им это нравится и они в этот момент чувствуют себя людьми. Это вам говорит человек, который двадцать пять лет занимается избирательными кампаниями. Как бы украинцам не было плохо, но они все равно красиво одевается и идет голосовать.

Юрий Сиротюк:

Политический класс, особенно выборный политический класс, парламентарии и депутаты местных советов — это зеркало общества. Они из космоса не прилетают. Поэтому избиратели несут солидарную ответственность с политиками. Политиков выбирали избиратели. Чем меньше избирателей придет на выборы, тем больше придется ангажированных и проплаченных коррупционеров, которые будут определять судьбу Украины. Надеюсь, что наши граждане начинают это понимать все глубже.

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