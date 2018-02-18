Окружению президента нужны досрочные выборы - политолог

Есть даже конкретная дата, до которой могут пройти выборы в 2018 году – до 27 октября, отметил Руслан Бортник: позже Конституция запрещает распускать парламент в последний год его полномочий.

"К досрочным выборам президента подталкивают два фактора. Окружение президента – первый. Оно хочет парламентских выборов раньше, чем президентских. Поскольку существует огромная опасность и вероятность того, что Петр Алексеевич проиграет президентские выборы. … Значит, нельзя будет использовать админресурс и уйдет вся команда. А пока есть возможность закрепить политсилу в парламенте, в регионах, а затем уже торговаться с новым президентом и правительством", – заявил эксперт в ходе заседания клуба политологов в пресс-центра РИА Новости Украина.

Второе – власти электорально выгодно проводить парламентские выборы раньше или в один день с президентскими, потому что самый высокий рейтинг Порошенко был в 2014 году, когда он распустил парламент.

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"Но в случае поражения на парламентских выборах или неубедительной победы Порошенко понимает, что ему ничего не светит на президентских", – подчеркнул Бортник.

При этом оппозиции выгодны именно плановые выборы, в 2019 году, потому что чем дальше, тем ниже будут рейтинги власти.