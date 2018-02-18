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    Окружению президента нужны досрочные выборы - политолог

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    Политический кризис: страна в тупике (112)

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    По словам директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, спускание всех собак на парламент был бы очень важным выпуском пара, который может добавить рейтингов президента и вывести его во второй тур.
    РИА Новости Украина

    Есть даже конкретная дата, до которой могут пройти выборы в 2018 году – до 27 октября, отметил Руслан Бортник: позже Конституция запрещает распускать парламент в последний год его полномочий. 

    Эксперт: досрочные выборы убьют и без того слабый рейтинг Порошенко
    РИА Новости Украина
    Эксперт: досрочные выборы "убьют" и без того слабый рейтинг Порошенко

    "К досрочным выборам президента подталкивают два фактора. Окружение президента – первый. Оно хочет парламентских выборов раньше, чем президентских. Поскольку существует огромная опасность и вероятность того, что Петр Алексеевич проиграет президентские выборы. … Значит, нельзя будет использовать админресурс и уйдет вся команда. А пока есть возможность закрепить политсилу в парламенте, в регионах, а затем уже торговаться с новым президентом и правительством", – заявил эксперт в ходе заседания клуба политологов в пресс-центра РИА Новости Украина.

    Второе – власти электорально выгодно проводить парламентские выборы раньше или в один день с президентскими, потому что самый высокий рейтинг Порошенко был в 2014 году, когда он распустил парламент.

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    "Но в случае поражения на парламентских выборах или неубедительной победы Порошенко понимает, что ему ничего не светит на президентских", – подчеркнул Бортник. 

    При этом оппозиции выгодны именно плановые выборы, в 2019 году, потому что чем дальше, тем ниже будут рейтинги власти. 

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