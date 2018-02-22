Попов: досрочные выборы в Раду - консенсус олигархов и сговор элит

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Досрочные парламентские выборы осенью текущего года — это следствие консенсуса олигархов и сговора элит с целью консервации существующего положения вещей, считает народный депутат от фракции "Радикальной партии", политолог Игорь Попов.

"В условиях неопределенности, кто может победить на президентских выборах весной 2019, — политические элиты боятся, что новый президент проведет очередной передел активов, зачистит политическое поле и им не будет места в парламентском лодке осенью 2019-го. Поэтому логическое решение — "зафиксировать политические дивиденды" на осень 2018-го и потом иметь выигрышные позиции в торгах по следующим президентом", — написал Попов на своей странице в Facebook.

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Нардеп отмечает, что до осени новые политические проекты не раскрутятся, "поэтому будет перетасована старая колода".

"Корпоративная солидарность вокруг "сохранить свои позиции" — к сожалению, побеждает над шансом создать новые правила игры и немного разогнать это политическое болото", — пишет он.

"Вообще, виноваты во всем масоны. Год до выборов, а до сих пор нет сигнала, куда бежать и кто получит ярлык на царство. Бардак короче говоря", — иронично резюмировал Попов.

Facebook Игоря Попова Комментарий Игоря Попова о досрочных парламентских выборах

Ранее, напомним, директор Национальной разведки США Дэн Коутс представил комитету по вопросам разведки в Сенате доклад "Оценка глобальных угроз разведывательными службами США", в котором упомянул Украину. В докладе, кроме конфликта в Донбассе, оценивается возможность проведения досрочных выборов из-за недовольства населения действиями нынешней власти в Украине.