Нацразведка США заявила о высокой вероятности досрочных выборов в Украине

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Директор Национальной разведки США Дэн Коутс представил комитету по вопросам разведки в Сенате доклад "Оценка глобальных угроз разведывательными службами США", в котором упомянул Украину.

В докладе, кроме конфликта в Донбассе, оценивается возможность проведения досрочных выборов из-за недовольства населения действиями нынешней власти в Украине, пишет ZN.UA.

"Украина остается под угрозой внутренних потрясений, которые Россия может использовать, чтобы подорвать прозападную ориентацию Киева", — говорится в тексте доклада.

Коутс назвал два фактора, которые несут угрозу для экономического возрождения Украины и могут привести к изменениям во внешней политике.

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"Недовольство населения темпом реформ, ухудшение стандартов жизни, мысль о том, что коррупция усиливается, и обострение политических противостояний накануне запланированных президентских и парламентских выборов в 2019-м могут привести к досрочным выборам. Лидеры оппозиции попытаются воспользоваться недовольством населения, чтобы ослабить Президента Украины Петра Порошенко и провластную коалицию накануне выборов 2019-го года", — говорится в докладе разведки США.

Отдельным пунктом доклада стали прогнозы относительно развития событий на востоке Украины. Американцы считают, что конфликт будет заморожен в нынешнем виде.

"Нападение между сторонами вряд ли будет в 2018 году, хотя расчеты каждой из сторон могут измениться, если она увидит, что другая сторона серьезно бросает вызов статусу-кво", — отмечается в документе.

Также указывается, что Россия будет продолжать свою военную, политическую и экономическую кампанию против дестабилизации Украины, чтобы подавить и, где возможно, развернуть усилия Киева, направленные на интеграцию в ЕС и усиление связей с НАТО.

"Киев будет продолжать сопротивляться любым уступкам, которых требует Москва, но почти наверняка не вернет в 2018 году контроль над районами на востоке Украины, которые контролируются Россией", — считают в США и добавляют, что Россия будет работать над разрушением единства Запада относительно санкций и поддержки Киеву.

Ранее СМИ сообщили, что президент Петр Порошенко в третью годовщину минских соглашений по Донбассу позвонил президенту РФ Владимиру Путину.