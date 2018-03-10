Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что нардеп Игорь Попов, чей сын обвиняется в вооруженном нападении на магазин, "откровенно и цинично врет журналистам о том, почему он не сложил депутатский мандат".
Обвиняемый в разбое сын нардепа Богдан Попов администрирует страницы радикальных групп в соцсетях, а также является активистом "Национального корпуса", активно публикует фото с лидером "Азова" Андреем Билецким.
Как заявил одному из интернет-изданий Игорь Попов, он будет комментировать призыв лидера "радикалов" Олега Ляшко сложить депутатский мандат с января - в настоящее время у него есть более важные вопросы.
По словам народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Попова, он берет на себя обязательства заняться серьезно воспитанием сына и готов возместить весь ущерб, который причинили: моральный, материальный.
В Украине разгорелся очередной скандал с участием так называемой "золотой молодежи" — 14-летний сын нардепа Попова совершил вооруженное нападение на продуктовый магазин. Как отреагировали на такие новости сами украинцы и что пишут об этом в соцсетях?
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Полиция открыла дело по статье "разбой". Правоохранители подтвердили задержание двух парней. Одного из фигурантов с поличным поймали неравнодушные мужчины, а другого — через несколько минут задержали полицейские.
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