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    Попов Игорь

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
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    Игорь Попов
    Попов: досрочные выборы в Раду - консенсус олигархов и сговор элит
    06:56 22.02.2018
    639Досрочные выборы для Рады: ожидание и реальность
    По словам народного депутата Игоря Попова, "корпоративная солидарность вокруг "сохранить свои позиции" побеждает над шансом создать новые правила игры и немного разогнать это политическое болото".
    Олег Ляшко. Архивное фото
    "Радикальные" разборки. Ляшко "наехал" на Попова из-за мандата
    00:48 11.01.2018
    454
    Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что нардеп Игорь Попов, чей сын обвиняется в вооруженном нападении на магазин, "откровенно и цинично врет журналистам о том, почему он не сложил депутатский мандат".
    Игорь Попов
    "Рука помощи". Фракция Ляшко требует от Попова сложить мандат из-за сына
    03:29 07.12.2017
    212Радикальный экстремизм охватил Украину
    По словам одиозного нардепа от "Радикальной партии Олега Ляшко" Игоря Мосийчука, какое бы решение по делу сына Игоря Попова не принял бы суд, общество будет воспринимать его как политическое.
    Сын народного депутата Игоря Попова, 14-летний Богдан Попов, на скамье подсудимых, во время рассмотрения ходатайства, об избрании ему меры пресечения на заседании Оболонского районного суда Киева, 29 ноября 2017 г.
    Соцсети: ох и непростой парень, этот сын нардепа Попова
    17:36 01.12.2017
    9247Радикальный экстремизм охватил Украину
    Сын нардепа Попова, "прославивший" имя отца благодаря разбойному нападению на один из столичных магазинов, продолжает шокировать общественность: поговаривают, что он – активист "Нацкорпуса".
    Фото Богдана Попова с лидером Азова Андреем Билецким
    Обвиняемый в разбое депутатский сын оказался активистом "Нацкорпуса"
    16:27 30.11.2017
    894Радикальный экстремизм охватил Украину
    Обвиняемый в разбое сын нардепа Богдан Попов администрирует страницы радикальных групп в соцсетях, а также является активистом "Национального корпуса", активно публикует фото с лидером "Азова" Андреем Билецким.
    Игорь Попов
    Разбой сына. Нардеп ответил на призыв сложить мандат
    11:59 30.11.2017
    2085Днепр, Львов: взрывные события
    Как заявил одному из интернет-изданий Игорь Попов, он будет комментировать призыв лидера "радикалов" Олега Ляшко сложить депутатский мандат с января - в настоящее время у него есть более важные вопросы.
    Олег Ляшко. Архивное фото
    Ляшко призвал Попова сложить депутатский мандат и заняться сыном
    23:34 29.11.2017
    307
    Лидер Радикальной партии заявил, что "искренне сочувствует своему коллеге Игорь Попову", однако считает, что тот в сложившейся ситуации "должен заняться воспитанием собственного сына".
    Богдан Попов в суде
    Суд отправил совершившего разбой сына нардепа под домашний арест
    17:44 29.11.2017
    3803
    После решения суда отправить Богдана Попова под домашний арест на два месяца отец подозреваемого — нардеп от "Радикальной партии" — заявил, что теперь его сын будет учиться дома.
    Два подростка, среди которых сын нардепа Игоря Попова (слева на фото), совершили попытку ограбления магазина. Архивное фото
    Совершивший разбой депутатский сын полностью признал свою вину - нардеп
    15:23 29.11.2017
    619Днепр, Львов: взрывные события
    По словам народного депутата от "Радикальной партии" Игоря Попова, он берет на себя обязательства заняться серьезно воспитанием сына и готов возместить весь ущерб, который причинили: моральный, материальный.
    Игорь Попов
    Нардеп рассказал, почему его сын ограбил продуктовый магазин
    15:09 29.11.2017
    1559Днепр, Львов: взрывные события
    По словам народного депутата Игоря Попова, в момент задержания правоохранители применили силу к его 14-летнему сыну.
    Ограбление с участием 14-летнего сына депутата Игоря Попова в Киеве
    От вседозволенности к безнаказанности. Соцсети о сыне нардепа Попова
    14:58 28.11.2017
    2015Днепр, Львов: взрывные события
    В Украине разгорелся очередной скандал с участием так называемой "золотой молодежи" — 14-летний сын нардепа Попова совершил вооруженное нападение на продуктовый магазин. Как отреагировали на такие новости сами украинцы и что пишут об этом в соцсетях?
    Ограбление магазина сыном нардепа
    Тренд дня: "Сын нардепа ограбил магазин, в политики собирается"
    13:22 28.11.2017
    1179Днепр, Львов: взрывные события
    Политические эксперты, блогеры и аналитики прокомментировали инцидент с 14-летним сыном народного избранника Игоря Попова, который ограбил в Киеве магазин.
    Наручники. Архивное фото
    Не люди, а золото просто. Криминал с отпрысками политиков
    07:50 28.11.2017
    1573Днепр, Львов: взрывные события
    Отпрыски известных политиков и высокопоставленных чиновников в Украине традиционно фигурируют в делах с резонансными ДТП, но могут пойти и на ограбление. Подробнее о криминале с детьми власть имущих — в обзоре РИА Новости Украина.
    Наручники
    Мужчина, задержавший сына нардепа Попова, сообщил подробности ЧП
    03:30 28.11.2017
    2182Днепр, Львов: взрывные события
    В продуктовый магазин на Минском массиве забежали двое в балаклавах и, пригрозив предметом, похожим на пистолет, забрали из кассы деньги. Одного из участников "налета" с поличным задержали два посетителя магазина.
    Ограбление с участием 14-летнего сына депутата Игоря Попова в Киеве
    Полиция раскрыла детали вооруженного разбоя депутатского сына
    14:26 27.11.2017
    1019
    Полиция открыла дело по статье "разбой". Правоохранители подтвердили задержание двух парней. Одного из фигурантов с поличным поймали неравнодушные мужчины, а другого — через несколько минут задержали полицейские.
    Ограбление магазина сыном нардепа
    Стали известны подробности об ограблении магазина сыном нардепа
    13:40 27.11.2017
    1081
    По словам народного депутата Антона Геращенко, отец малолетнего грабителя хочет, чтобы его сын получил заслуженное наказание.
    Появились кадры ограбления в Киеве с участием сына нардепа. Видео
    Появились кадры ограбления в Киеве с участием сына нардепа 
    10:45 27.11.2017
    8722
    Сын народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова задержан за попытку ограбления магазина в Киеве. Это подтвердил сам нардеп, написав в соцсети, что его 14-летний сын "попал в плохую компанию и совершил правонарушение".
    Игорь Попов
    Киев должен помнить о Донбассе, говоря о референдуме в Каталонии - нардеп
    00:36 30.09.2017
    812Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Официальный Киев должен быть осторожным в высказываниях относительно запланированного на воскресенье, 1 октября, референдума о независимости в Каталонии, понимая опасность возникновения в Украине "парада референдумов", считает нардеп Игорь Попов.
    Игорь Попов
    У власти нет плана по решению проблемы Донбасса – депутат
    08:10 20.09.2017
    531Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По мнению народного депутата Игоря Попова, в целом вопрос миротворцев нельзя рассматривать отдельно от глобального большого плана по решению конфликта в Донбассе.
    Участники заседания регламентного комитета Верховной Рады Украины перед началом рассмотрения представления генпрокурора о снятии неприкосновенности с депутата Андрея Лозового, в Киеве, 5 июля 2017
    Регламентный комитет ВР превысил полномочия – нардеп
    17:29 06.07.2017
    174Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Нардеп Наталья Новак в эфире "ГС" заявила, что регламентный комитет превратился в следственный орган, а нардеп Игорь Попов считает, что спикер не будет выносить вопрос о снятии неприкосновенности на голосование.
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    Игорь Попов
    Попов: досрочные выборы в Раду - консенсус олигархов и сговор элит
    06:56 22.02.2018
    639
    По словам народного депутата Игоря Попова, "корпоративная солидарность вокруг "сохранить свои позиции" побеждает над шансом создать новые правила игры и немного разогнать это политическое болото".
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