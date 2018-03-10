2015

В Украине разгорелся очередной скандал с участием так называемой "золотой молодежи" — 14-летний сын нардепа Попова совершил вооруженное нападение на продуктовый магазин. Как отреагировали на такие новости сами украинцы и что пишут об этом в соцсетях?