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    Порошенко боится выборов и готовится к отходу - Корнейчук

    (обновлено: )105751
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что "Народный фронт" четко дает понять Банковой, что никаких досрочных выборов в Верховную Раду планировать не стоит.
    Ряженый в костюме президента Украины Петра Порошенко во время вече у здания Верховной Рады в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Никаких досрочных парламентских выборов в Украине не будет. Об этом заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий на заседании согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

    В частности, Парубий уточнил, что в ходе согласительного совета несколько депутатов поднимали тему досрочных выборов в ВР. "Давайте мы эту тему отставим в сторону. Сколько работает Верховная Рада, столько же и ходят слухи о досрочных выборах", - заявил Парубий.

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    РИА Новости Украина
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    Он также заявил, что досрочные выборы — это сценарий дестабилизации, причем внешний.

    "Хочу вам сообщить, что выборы в Верховную Раду состоятся согласно Конституции, в последнее воскресенье октября 2019 года", — отметил Парубий. Также он призвал народных избранников призвал думать не о выборах, а о стабильной, качественной и эффективной работе.

    По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, заявление Парубия о том, что досрочных парламентских выборов ожидать не стоит, демонстрирует, что "Народному фронту" внеочередные выборы не нужны.

    "Спикер Парубий заявил: никаких досрочных выборов в Раду ожидать не стоит.

    Таким образом Банковая (если вдруг там кто-то разрабатывал такой сценарий выборов) получила четкий сигнал от "Народного фронта" и его основных "акционеров" Турчинова-Авакова-Яценюка, что им эти выборы не нужны. А без НФ Порошенко не сможет развалить коалицию и получить формальную причину для перевыборов", - написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

    Политический аналитик отметил, что глава государства Петра Порошенко в принципе боится каких-либо выборов.

    "Да и вообще сидит на чемоданах, готовясь к отходу в 2019-м. Но в его окружении есть люди, которые всеми силами пытаются поднять Порошенко боевой настрой. И смотивировать побороться за власть с помощью политтехнологий", - уточнил Корнейчук.

    По его мнению, именно на таких "подстрекателей" Порошенко и было сделано заявление Парубия.

    Скриншот с Facebook

    "Вот для этих "подстрекателей" и самого Порошенко Парубий сделал соответствующее публичное заявление. Сразу дав понять, что сценарий с досрочными парламентскими выборами обречен на провал — и тут позиции "Народного фронта" и Тимошенко сходятся", — резюмировал Корнейчук.

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