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    Спиридонов: у Порошенко есть только один шанс выиграть выборы

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    Политический кризис: страна в тупике (130)

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    Только выход Порошенко во второй тур выборов вместе с удобным для него оппонентом может принести президенту успех: в таком случае украинцы будут выбирать "меньшее зло", считает политэксперт Николай Спиридонов.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    До следующих календарных выборов президента Украины еще больше года (первый тур голосования намечен на 31 марта 2019 года), но к вероятным кандидатам уже сейчас приковано повышенное внимание. 

    Главных претендентов на главное кресло в стране – двое: действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. При этом если бы выборы состоялись уже в ближайшее время, наибольший электоральный урожай собрала бы Тимошенко – и в первом, и во втором туре. Об этом свидетельствуют цифры из масштабного опроса социологической группы "Рейтинг". Замеряли настроения украинцев еще в декабре 2017 года.

    Юлия Тимошенко и Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН
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    По данным "Рейтинга", лидирует Тимошенко с 18,7% потенциальных избирателей (тех, кто готов и хочет идти голосовать). За Порошенко – 15,6% опрошенных. Дальше следуют лидер фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко – 11,7%, Анатолий Гриценко – 9,7% и Олег Ляшко с 8,7%. 

    Социологи также смоделировали второй тур выборов с парой оппонентов Тимошенко-Порошенко: в таком случае за лидера "Батькивщины" готовы проголосовать 30% опрошенных, за действующего главу государства – 23%.

    Удачные и провальные "спарринги"

    Но подобные результаты, разумеется, не устраивают администрацию президента и лично Петра Порошенко. Чтобы избежать поражения на выборах, команда Порошенко может попробовать вывести во второй тур наиболее удобного спарринг-партнера. Такое мнение в комментарии РИА Новости Украина высказал политический эксперт Николай Спиридонов.

    "Это мы видели на постсоветском пространстве в 1996 году, когда на выборы с Ельциным в России тянули Зюганова, а потом в 99-м тот же трюк повторили, вытянув на противостояние с Кучмой Петра Симоненко. И тогда те же газеты, подконтрольные Пинчуку, например, "Факты", публиковали целые циклы о преступлениях коммунизма, Голодоморе и так далее. Все информационные ресурсы были направлены на дискредитацию коммунистов и Петра Симоненко лично. Поэтому он оказался удобным спарринг-партнером", – напомнил уроки политической истории эксперт.

    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины
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    По похожему пути пошел и Виктор Янукович, когда пытался сделать удобным спарринг-партнером для себя лидера "Свободы" Олега Тягнибока. 

    "Даже подыгрывали националистическим настроениям, чтобы у "удобного" Тягнибока выиграть во втором туре президентских выборов. Но с националистами немножко заигрались, переиграли и в результаты вы в курсе, что получилось. В итоге не так получилось, как планировали технологи", – говорит политолог. 

    Меряются антирейтингами

    По словам Спиридонова, президент понимает, что Юлии Тимошенко он проиграет достаточно уверенно. 

    "Я даже больше скажу: нынешний президент вообще не должен быть уверен в том, что он выйдет во второй тур. Потому что в 2010 году тогдашний президент Украины Виктор Ющенко занял на выборах пятое место. А сказать, что у Порошенко намного больше успехов, чем Ющенко, мне трудно. … Поэтому тут еще вопрос, будет ли вообще президент во втором туре, если не будет задействован очень сильно, очень мощно админресурс", – подчеркнул эксперт.

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    В то же время наиболее удобным оппонентом во втором туре для Порошенко в администрации главы государства считают Олега Ляшко, сообщил политолог. Дело в том, что Ляшко пытаются представить как политика маргинального, и в таком случае украинцам предстоит сделать выбор "из двух зол".

    Также, продолжает Спиридонов, на роль "удобного" кандидата-оппонента в АП рассматривают Юрия Бойко. Но этот вариант опасен для Порошенко, уверен политолог, поскольку вовсе не гарантирует победы действующему первому лицу страны.

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    "В целом, "удобный спарринг-партнер" – это единственный шанс для Банковой при нынешнем низком рейтинге и колоссальном антирейтинге Порошенко. …  Другого шанса у администрации президента практически нет, разве что вообще объявить военное положение и совсем сорвать выборы. Но навечно же их сорвать не получится, все равно рано или поздно придется провести", – подытожил политэксперт.

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