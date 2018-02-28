Куда катится Гройсман?

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что планирует участвовать в следующих парламентских выборах.

"Я планирую участвовать в следующих парламентских выборах. Вопрос, который должен задать себе каждый политик: зачем вы это делаете? У нас осталось еще почти два года до очередных выборов 2019 года, и после 2019 года жизнь не заканчивается, а Украина должна состояться как сильное государство. В этом контексте я могу сказать, что я буду участвовать для того, чтобы бороться за проведение конкретных необходимых решений", – заявил Гройсман на обсуждении отчета правительства за 2017 год с региональными СМИ.

По мнению премьера, до следующих парламентских выборов надо ввести новую избирательную систему с открытыми партийными списками.

Хитрый маневр

При этом Гройсман не уточнил, будет ли баллотироваться самостоятельно или в составе какой-то политической силы.

“Гройсман постоянно лавирует между Порошенко (своим формальным хозяином) и Яценюком (новым покровителем). Задача Гройсмана — обеспечить себе пути отхода. Тем более, что он прекрасно понимает: Порошенко, договариваясь с Вашингтоном о своей безопасности, про Гройсмана забудет. Поэтому заявление про выборы имеет два подтекста. С одной стороны, Гройсман якобы в одной команде с Порошенко и работает на его победу, понимая, что рейтинг БПП — это рейтинг Порошенко. Показывая единство с Порошенко, Гройсман дает понять, что готов вести БПП на парламентские выборы. А если Порошенко президентские проиграет, то готов попытаться провести в Раду остатки БПП под старым и новым брендом", — сказал РИА Новости Украина политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

С другой стороны, отмечает политтехнолог, Гройсман дает сигнал другим политическим силам, что готов идти по из списках на выборы, если ему гарантируют мандат и безопасность.

"Понятно, что этот призыв в большей степени для олигархов, многим из которых Гройсман помогает в обход Порошенко. Также понятно, что ни о какой самостоятельной политической карьере Гройсмана не может быть и речи, учитывая его "токсичность", как человека поднявшего тарифы, протащившего пенсионный и медицинский геноцид. Повышение пенсий, которое Гройсман провел в октябре прошлого года, никак не повлияет на выбор избирателей — из-за уровня цен этот эффект перекрыт", — считает Корнейчук.

При этом политаналитик отметает возможность досрочных выборов в Верховную Раду, поскольку это идет вразрез с интересами Вашингтона, а также не выгодно ни Юлии Тимошенко, ни самому Петру Порошенко, ни представителям "Народного фронта".

Опасное сближение с Яценюком

Как известно, осенью 2014 года Владимир Гройсман попал в парламент по списку "Блока Петра Порошенко". Позже был избран спикером Рады, а в апреле 2016 года возглавил правительство.

Когда Владимир Гройсман только возглавил Кабинет министров, многие эксперты восприняли это событие как то, что во главе правительства стал человек Порошенко. Гройсмана рассматривали как исполнителя, человека-функцию.

Стоит напомнить, что еще будучи мэром Винницы, Гройсман научился сохранять автономию, при этом иллюстрируя лояльность центральным властям. И при том, что он всегда находился в недружественном окружении губернаторов, рейтинг Гройсмана на момент его ухода с должности городского главы в Виннице составлял порядка 70% поддержки избирателей.

Уже на должности спикера Верховной Рады Владимир Гройсман смог сформировать небольшую группу депутатов, которые начали ориентироваться лично на него, а не на Банковую.

Когда Гройсман уходил в Кабмин он еще не мог претендовать на существенную долю кадровых назначений в правительство. Но несмотря на то, что его политический вес был не сопоставим с "фронтовиками" и группой Кононенко-Грановский, ему удалось провести несколько знаковых людей (вице-премьер – министр Владимир Кистион, министр соцполитики Андрей Рева, министр Кабинета министров Александр Саенко).

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Со временем в Кабмине образовалась целая группа заместителей министров, начальников департаментов ключевых министерств, руководителей и первых замов госкорпораций, которые уже делают ставку на Гройсмана и ищут у него поддержки при столкновениях с интересами окружения Порошенко. Кроме того, союзником Гройсмана неожиданно выступил экс-премьер Арсений Яценюк.

Сближение между Яценюком и Гройсманом началось еще в начале 2017 года, когда оказалось, что несмотря на договоренности между Аваковым и Порошенко, ряд решений в парламенте начинали провисать именно из-за "недисциплинированности" депутатов из групп Гройсмана и Яценюка. Уже к лету 2017 года Яценюк и Гройсман обменялись публичными комплиментами, и Владимир Гройсман даже создал Совет премьер-министров, где "можно было бы рассматривать вопросы, которые являются стратегически важными для развития государства", а ключевой фигурой был бы Яценюк. Впрочем, потребность в Совете как площадке позиционирования для Яценюка отпала почти сразу. Публичная демонстрация дружбы между Яценюком и Гройсманом не могла не насторожить Банковую.

Шансы на мандат

Как пояснила политический эксперт Елена Дьяченко, пропорциональная система с открытым списками, симпатии к которой высказывает Владимир Гройсман, не предполагает похождение в парламент "Народного фронта", даже, если Гройсман его возглавит.

"Собственную политическую силу создавать сегодня Гройсману уже немного даже поздно, и стартовать ей особо не с чем. Остается БПП, и разложить немного яиц по другим проходным корзинам. В случае непринятия нового закона и выборов по старой системе Гройсман вполне может рассчитывать на проход по мажоритарному округу в своем регионе", — сказала Елена Дьяченко РИА Новости.

По ее мнению, пока что премьер сделал ставку на то, что главным мотивом голосования за него потенциального избирателя станет то, каким образом он тратит деньги госбюджета.

"Большинство его коммуникаций о том, как он ремонтирует участки дорог или направляет средства госбюджета на то, что он называет медицинской или пенсионной реформами. Это повестка дня именно мажоритарной кампании в региональном округе, похоже именно так он себя видит сегодня сам. Пока он не генерирует новых смыслов, а работает в повестке дня Петра Порошенко. Благодаря должности он получил узнаваемость, но не спешит конвертировать ее в доверие избирателя, поэтому о готовности голосовать за него говорить рано. И личные рейтинги Гройсмана в пределах соцпогрешности — тому свидетельство. Свой разговор с избирателем Гройсман еще не начал", — подытожила Дьяченко.