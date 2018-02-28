Гройсман прокомментировал сообщения о досрочных выборах в Раду

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман считает нецелесообразным проведение досрочных выборов в Верховную Раду.

На минувшей неделе ряд украинских СМИ написали якобы об идее команды президент Украины Петра Порошенко провести в ближайшее время досрочные парламентские выборы, которые, по данным СМИ, запланированы на осень, ради чего пропрезидентская фракция должна выйти из коалиции и таким образом дать законодательное основание для роспуска Рады. По закону, парламент может быть распущен не позднее, чем за год до плановых выборов, поэтому теоретически время на это есть. При этом спикер Рады Андрей Парубий заявил, что информация о подготовке к досрочным выборам не соответствует действительности.

"Очевидно, что такой целесообразности сейчас нет. Этот вопрос, возможно, нужно было поднимать, когда парламент работал первый или второй год. Как премьер-министр я считаю, что нужно готовиться сегодня к очередным президентским и парламентским выборам, и считаю, что принципиальным вопросом является решение о модели избирательной системы на следующие парламентские выборы", — заявил Гройсман на брифинге в Раде в среду.

Разные политсилы в Украине периодически требуют провести досрочные выборы в парламент, считая, что действующий состав Рады неэффективен. Некоторые оппозиционеры также выступают за импичмент президента. Порошенко ранее неоднократно заявлял, что против досрочных выборов, так как они затормозят ход реформ и дестабилизируют ситуацию. Очередные выборы в Раду пройдут осенью 2019 года, президентские выборы запланированы на 31 марта 2019 года.