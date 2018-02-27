наверх
27.02.201819:04
Курсы валют НБУ
  • USD27.01+ 0.02
  • EUR33.27+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Стало известно, когда стартует конкурс по выбору партнера для ГТС

    (обновлено: )12002
    По словам Владимира Кистиона, правительство намерено завершить консультации с потенциальными партнерами до 15 марта. Конкурс планируется запустить в начале апреля.
    Газовое хранилище. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Правительство Украины намерено в начале апреля запустить конкурс, в ходе которого будет выбрана иностранная компания — партнер по управлению газотранспортной системой (ГТС) страны, сообщил во вторник во время энергетического форума вице-премьер Украины Владимир Кистион.

    В декабре 2017 года Кабмин принял решение о начале официальной процедуры отбора международного партнера для управления газотранспортной системой. Основным критерием поиска партнера определена максимальная загрузка украинской ГТС, а поиском занимается специально созданная правительством рабочая группа.

    Нафтогаз Украины
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк
    "Нафтогаз" не интересует, почем будет газ для народа - Корольчук

    "Мы планируем завершить консультации с потенциальными партнерами до 15 марта. Дальше мы с нашими партнерами наработаем предложения для конкурсных условий, и приблизительно в начале апреля мы будем запускать конкурс", — цитирует Кистиона информационное агентство УНИАН.

    Также он добавил, что для запуска конкурса будет принято отдельное правительственное решение.

    Верховная Рада в 2014 году приняла закон, разрешающий правительству создать оператора ГТС страны, в котором до 49% смогут получить инвесторы из США и ЕС. Документ также предусматривает, что компания-оператор получит право на управление или концессию и аренду магистральных газопроводов и подземных хранилищ.

    Кабинет министров Украины в рамках реструктуризации компании "Нафтогаз" принял решение о создании нового оператора ГТС — компании "Магистральные газопроводы Украины". Предполагается, что после завершения слушаний в арбитраже Стокгольма по искам между "Нафтогазом" и "Газпромом" ГТС Украины будет передана в управление новому оператору.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Парубий
    Рада и столкновения: досрочные выборы?
    Зима в Одессе
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
    Курт Волкер. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие