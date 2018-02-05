Киев дал срок потенциальным партнерам по управлению ГТС до 1 марта

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Минэнерго Украины сообщило, что принимать предложения от потенциальных партнеров по совместному управлению украинской газотранспортной системой (ГТС) для проведения с ними предварительных консультаций будет до 1 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

"28 декабря 2017 года министерством энергетики и угольной промышленности Украины было направлено приглашение операторам ГТС из ЕС и США для предварительных консультаций по эксплуатации и управлению газотранспортной системой Украины, в качестве потенциальных партнеров. В связи с продлением срока подачи информационно-аналитических материалов и предложений потенциальных партнеров для проведения предварительных консультаций до 1 марта 2018 года министерство энергетики и угольной промышленности Украины распространяет соответствующую информацию среди операторов ГТС стран-членов ЕС и США", — говорится в сообщении на сайте Минэнерго.

В декабре 2017 года Кабмин Украины принял решение о начале официальной процедуры отбора международного партнера для управления газотранспортной системой.

Основными критериями поиска и отбора партнера определена максимальная загрузка украинской ГТС, а поиском занимается специально созданная правительством рабочая группа.