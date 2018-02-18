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    Порошенко заявил об ажиотажном спросе на украинскую ГТС

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    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания (42)

    (обновлено: )20601
    По словам президента Петра Порошенко, "уже более десятка всемирно известных компаний заявили о своем желании" принимать участие в тендере на украинскую ГТС.
    Президент Петр Порошенко на Мюнхенской конференции
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Более десятка всемирно известных компаний заявили о своем желании участвовать в управлении газотранспортной системой (ГТС) Украины, заявил президент Петр Порошенко во время встречи с представителями СМИ по итогам участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

    Газораспределительная станция. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich
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    "Работа проведена очень большая. НАК "Нафтогаз" нанял советника, который готовит предложения по управлению газотранспортной системой Украины в полном соответствии с международными правилами, прозрачно", — подчеркнул Порошенко.

    Он также сообщил, что "уже более десятка всемирно известных компаний заявили о своем желании принимать в этом участие".

    По словам главы государства, правительство уже приняло соответствующие важные решения.

    "И когда мы определим круг компаний, которые смогут обеспечить транзит газа, обеспечить эффективную модернизацию газотранспортной сети и обеспечат наибольшую выгоду для Украинского государства по эксплуатации газотранспортной системы, та и победит. Я уверен, что в направлении этого сделано очень и очень много", — подчеркнул Порошенко.

    Ранее сообщалось, что Кабинет министров принял последний документ, необходимый для передачи функции управления газотранспортной системой (ГТС) страны от НАК "Нафтогаз Украины" к новому газовому оператору, которым, по мнению правительства, должно было стать предприятие "Магистральные газопроводы Украины".

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