Порошенко заявил об ажиотажном спросе на украинскую ГТС

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Более десятка всемирно известных компаний заявили о своем желании участвовать в управлении газотранспортной системой (ГТС) Украины, заявил президент Петр Порошенко во время встречи с представителями СМИ по итогам участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

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"Работа проведена очень большая. НАК "Нафтогаз" нанял советника, который готовит предложения по управлению газотранспортной системой Украины в полном соответствии с международными правилами, прозрачно", — подчеркнул Порошенко.

Он также сообщил, что "уже более десятка всемирно известных компаний заявили о своем желании принимать в этом участие".

По словам главы государства, правительство уже приняло соответствующие важные решения.

"И когда мы определим круг компаний, которые смогут обеспечить транзит газа, обеспечить эффективную модернизацию газотранспортной сети и обеспечат наибольшую выгоду для Украинского государства по эксплуатации газотранспортной системы, та и победит. Я уверен, что в направлении этого сделано очень и очень много", — подчеркнул Порошенко.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров принял последний документ, необходимый для передачи функции управления газотранспортной системой (ГТС) страны от НАК "Нафтогаз Украины" к новому газовому оператору, которым, по мнению правительства, должно было стать предприятие "Магистральные газопроводы Украины".