наверх
23.02.201816:34
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    Экономика

    "Нафтогаз" намерен привлечь Раду к отбору партнера по управлению ГТС

    (обновлено: )6901
    По словам глава "Нафтогаза" Андрея Коболева, на данном этапе парламенту "есть смысл" присоединиться к процессу формирования критериев отбора победителя.
    Центральный офис Нафтогаз Украины
    RIA News Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. "Нафтогаз" предлагает привлечь парламент к разработке критериев конкурсного отбора компании, которая будет партнером национального оператора газотранспортной системы Украины, сообщил в пятницу глава компании Андрей Коболев.

    Газораспределительная станция. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich
    В морг - значит, в морг. Германия отправила украинскую ГТС на металлолом

    "Я считаю, что на данном этапе парламенту есть смысл присоединиться к процессу формирования критериев отбора победителя. Критерии нужно заслушать в парламенте максимально быстро и предварительно утвердить. Это даст возможность парламенту утвердить победителя согласно закону", — цитирует Коболева агентство УНИАН.

    Верховная Рада Украины в 2014 году приняла закон, разрешающий правительству создать оператора ГТС страны, в котором до 49% смогут получить инвесторы из США и ЕС. Документ также предусматривает, что компания-оператор получит право на управление или концессию и аренду магистральных газопроводов и подземных хранилищ.

    Кабинет министров Украины в рамках реструктуризации компании "Нафтогаз" принял решение о создании нового оператора ГТС — компании "Магистральные газопроводы Украины". Предполагается, что после завершения слушаний в арбитраже Стокгольма по искам между "Нафтогазом" и "Газпромом" ГТС Украины будет передана в управление новому оператору.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Борис Беспалый. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?
    Памятник "Дерево свободы", установленный в Виннице на месте бюста Шевченко
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Военный медик ВСУ, погибшая в зоне АТО
    ВСУ несут потери: новое обострение в Донбассе
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против