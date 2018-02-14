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    Принято последнее решение для отделения ГТС от "Нафтогаза"

    (обновлено: )10210
    Вице-премьер Владимир Кистион сообщил, что правительство приняло последний документ, необходимый для передачи функции управления ГТС от "Нафтогаза Украины" к новому газовому оператору.
    НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Кабинет министров принял последний документ, необходимый для передачи функции управления газотранспортной системой (ГТС) страны от НАК "Нафтогаз Украины" к новому газовому оператору, которым, по мнению правительства, станет предприятие "Магистральные газопроводы Украины".

    По словам вице-премьера Владимира Кистиона, в дальнейшем требуется лишь провести практическую работу по внедрению поручений правительства.

    "Это последнее решение, которое дает возможность обеспечить реальные действия по вопросу анбандлинга (unbundling, разукрупнение – Ред.), то есть передачи функции транспортировки газа от "Нафтогаза" к "Магистральным газопроводам Украины". То есть это последнее наше решение, а дальше нужна работа для обеспечения их выполнения", — сказал Кистион на заседании правительства в среду перед принятием соответствующего постановления Кабмина.

    Газораспределительная станция. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich
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    Верховная Рада в 2014 году приняла закон, разрешающий правительству создать оператора ГТС страны, в котором до 49% смогут получить инвесторы из США и ЕС. "Нафтогаз" рассчитывал, что привлечение европейского партнера к управлению ГТС позволит нарастить транзит газа до 110 миллиардов кубометров в год и зарабатывать 5 миллиардов долларов ежегодно.

    Правительство и "Нафтогаз" имеют разные взгляды на то, как должен выглядеть новый оператор украинской ГТС. Кабмин Украины в ноябре 2016 года в рамках реструктуризации "Нафтогаза" принял решение о создании нового оператора ГТС — компании "Магистральные газопроводы Украины". Предполагается, что после завершения слушаний в арбитраже Стокгольма по искам между "Нафтогазом" и "Газпромом" ГТС Украины будет передана в управление новому оператору.

    При этом "Нафтогаз" выступил с инициативой передать функцию управления ГТС филиалу при "Укртрансгазе". В декабре 2017 года "Укртрансгаз" сообщил о начале работы своего филиала "Оператор ГТС Украины", в ведение которого было передано управление ГТС.

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