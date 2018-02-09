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    Экономика

    Названы страны, заинтересованные в консорциуме по украинской ГТС

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    По словам вице-премьера Владимира Кистиона, интерес войти в совместное управление национальной ГТС выразили Бельгия, Франция, Голландия, Польша, Словакия, Испания, Италия, Румыния, Греция и Германия.
    Первое заседание рабочей группы, которую правительство Украины уполномочило провести предварительные консультации с международными операторами магистральных газовых систем
    facebook.com/volodymyr.kistion

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Вице-премьер Украины Владимир Кистион заявил, что семь европейских компаний заинтересованы участвовать в консорциуме по управлению украинской ГТС.

    По его словам, состоялось первое заседание рабочей группы, которую правительство Украины уполномочило провести предварительные консультации с международными операторами магистральных газовых систем, которые заинтересованы стать партнерами Киева в управлении газотранспортной системой Украины.

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    "И уже 21-22 февраля проводим первые интервью с теми компаниями, которые прислали свои предложения Украине. Имеем семь заинтересованных партнеров, двое из которых представляют известные в Европе газовые консорциумы. Свой интерес войти в совместное управление национальной ГТС выразили Бельгия, Франция, Голландия, Польша, Словакия, Испания, Италия, Румыния, Греция и Германия", — сообщил Кистион на странице в Facebook.

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    По его данным, параллельно до 1 марта Министерство энергетики и угольной промышленности Украины ожидает предложения от других компаний, которые по тем или иным причинам не успели подать свои предложения до 1 февраля.

    "После переговоров рабочая группа сформирует предложения к условиям конкурса и предложит их на рассмотрение правительства и Верховной Рады для проведения прозрачного поиска надежного международного партнера", — написал Кистион.

    Владимир Кистион/Facebook, 9 февраля 2018

    Минэнерго Украины ранее сообщило, что будет принимать предложения от потенциальных партнеров по совместному управлению украинской газотранспортной системой для проведения с ними предварительных консультаций до 1 марта.

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