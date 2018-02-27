Досрочные выборы. Сценарии есть, но не для Порошенко - Воля

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В Украине снова заговорили о возможности досрочных выборов — пока парламентских. И заговорили не где-нибудь, а на заседании согласительного совета руководителей фракций. Спикер Рады Андрей Парубий даже вынужден был сделать заявление, посоветовав отложить эту тему в сторону.

По его словам, "сценарий дестабилизации, досрочных парламентских выборов — это внешний сценарий".

Но выборы, заверил Парубий, состоятся в срок — в последнее воскресенье октября 2019 года. Впрочем, это мнение спикера, а практика показывает, что в Украине порой реализуются самые неожиданные сценарии (в том числе и абсолютно внешние).

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Стоит отметить, что недовольство украинцев проводимыми постмайданной властью реформами заметили уже и за океаном. Правда, там полагают, что граждане недовольны не самими реформами и их последствиями, а тем, что эти реформы медленно проводят. В Нацразведке США считают, что, в частности, по этой причине досрочные выборы в Украине возможны.

"Недовольство населения темпом реформ, ухудшение стандартов жизни, мысли о том, что коррупция усиливается, и обострение политических противостояний накануне запланированных президентских и парламентских выборов в 2019 году могут привести к досрочным выборам", — отмечается в докладе директора Нацразведки США Дэна Коутса.

Отмечается также, что лидеры оппозиции попытаются воспользоваться недовольством населения, чтобы ослабить президента Украины Петра Порошенко и правящую коалицию в преддверии выборов 2019 года.

Порошенко: "время упущено"

На согласительном совете руководителей парламентских фракций говорили о возможности досрочных выборов в связи с темой антикоррупционного суда: в Раде могут не договориться от том, в каком варианте принимать законопроект, отметил в беседе с корреспондентом РИА Новости Украина политический эксперт Владимир Воля.

По его словам, пока это всё — разговоры, хотя понятно, что вариант досрочных выборов был бы интересен для фракции "Батькивщины" и "Оппозиционного блока".

"Но тут вопрос целесообразности. Для президента Порошенко тоже был бы выгоден вариант досрочных выборов, но это было бы эффективно в 2016 или в 2017 годах. Теперь же, когда власть провела много непопулярных реформ, проводить досрочные выборы для президентской команды выглядит крайне нежелательным и опасным", — сказал Воля.

Он пояснил, что ещё в первой половине прошлого года выборы для президентской команды были бы "политтехнологически оправданы", но — "время упущено".

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В случае проведения досрочных выборов усилят свои позиции "Батькивщина" и "Оппозиционный блок", а значительная часть "Народного фронта" просто "выпадает из политической пирамиды, оказывается не у дел", отметил политолог.

Словом, сейчас для Порошенко сценарий досрочных выборов становится уже "серьёзным риском накануне выборов президентских", президентская команда может ухудшить своё положение, отметил Воля. Он пояснил, что последствия реформ граждане уже вполне успели ощутить на себе, по этой причине "сложно будет президенту получить какой-то позитив, напротив, рейтинг его политсилы будет падать". Поэтому власть "будет держаться".

С другой стороны, добавил эксперт, в оппозиционных фракциях тоже понимают все сложности: надо изменить избирательный закон, разобраться с составом ЦИК…

"Кроме того, в любом случае власть вынуждена будет и в дальнейшем принимать непопулярные меры, например, для выполнения требований МВФ. Так что даже и без досрочных выборов оппозиция оказывается в политическом выигрыше", — сказал Воля.

"Для Тимошенко было бы интересно"

Тем не менее, всё возможно. Так, эксперт отметил, что особенно интересен сценарий досрочных выборов может быть для лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко: сейчас рейтинг её партии достаточно высок, а фракция в парламенте маленькая, надо бы увеличить.

"Получается, что для Тимошенко было бы интересно, чтобы парламентские выборы прошли осенью, чтобы был больше ресурс поддержки ее избирательной кампании (на президентских выборах — Ред.)", — сказал Воля, подчеркнув, что и без досрочных выборов Тимошенко "не оказывается в ущербе".

Он добавил, что Тимошенко отнюдь "не выжидает, но очень активно работает (…) по сути, она уже начала свою избирательную кампанию". И бьёт она по самым "больным" местам, критикуя последствия реформ в сфере медицины, в ЖКХ, в социальной сфере.

Отдельная тема — вооружённый конфликт в Донбассе (социологи давно выяснили, что его украинцы считают самой важной проблемой для страны). Воля отметил, что Тимошенко, возможно, готова выдвинуть свой вариант решения проблемы, альтернативный варианту президентскому — об этом можно судить по её выступлению на согласительном совете руководителей фракций.

Отметим, по результатам опроса Центра социальных исследований "София", за проведение досрочных выборов Верховной Рады выступают 57,1% украинцев, против 30,4% (и 12,5% затруднились с ответом).

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Проведение досрочных президентских выборов поддерживают 54,5% опрошенных, против — 31,6% (и 13,9% затруднились с ответом).

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что досрочных выборов в стране не будет. Но захочет ли терпеть народ?