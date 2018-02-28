наверх
28.02.201817:40
Курсы валют НБУ
  • USD26.95- 0.06
  • EUR33.15- 0.12
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко ответил на вопрос о проведении досрочных выборов в Раду

    Тема:

    Досрочные выборы для Рады: ожидание и реальность (26)

    (обновлено: )32706
    По словам президента Петра Порошенко, никаких разговоров о роспуске Верховной Рады не ведется, он полностью доволен темпами работы парламента на прошлой сессии.
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Президент Петр Порошенко заявил, что не видит оснований для проведения досрочных парламентских выборов.

    Выборы в Украине, октябрь 2017
    timer-odessa.net
    Досрочные выборы. Сценарии есть, но не для Порошенко - Воля

    Смотрите также: Пресс-конференция Петра Порошенко. Видео

    "Я полностью доволен темпами работы Рады на прошлой сессии. Большое количество реформ было принято. Я верю, что парламент способен сейчас продемонстрировать движение в принятии реформ… Если парламент это все принимает, то какие могут быть основания по этому поводу. Я отмечаю, что никаких разговоров об этом (роспуске Рады — ред.) я не веду", — сказал Порошенко на пресс-конференции в среду.

    Напомним, Порошенко в среду проводит пресс-конференцию на тему "Вызовы-2018".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы
    Последний день зимы в Киеве
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Андрей Парубий
    Досрочные выборы для Рады: ожидание и реальность
    Медуниверситет им. Богомольца
    Бунт в университете Богомольца: чего хотят медики?