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    Пресс-конференция Петра Порошенко. Видео

    (обновлено: )33104
    В Киеве в музейном комплексе "Арсенал" в среду прошла пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко. Глава государства в предыдущий раз встречался с журналистами в мае 2017 года.
    Видео UA: Перший

    В среду, 28 февраля, президент Украины Петр Порошенко провел пресс-конференцию на тему "Вызовы-2018".

    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    AP Photo/Efrem Lukatsky
    Следите за руками. Пресс-конференция "дирижера" Порошенко

    До начала конференции представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Порошенко "озвучит основное свое видение дальнейшего курса на европейскую интеграцию и на Северо-Атлантическое объединение. Все реформы, которые будут объявлены президентом, будут связаны с продолжением этого курса".

    В начале встречи пресс-секретарь президента Святослав Цеголко объявил, что в "Арсенале собрались представители 200 СМИ. Пресс-конференция продлилась около двух часов.

    В ходе пресс-конференции Порошенко заявил, что ключевой вызов для Украины — "война" с Россией.

    Президент Украины не видит оснований для проведения досрочных парламентских выборов.

    Глава государства на пресс-конференции ответил на вопрос об отдыхе на Мальдивских островах во время новогодних каникул.

    Кроме того, Порошенко заявил, что возврат военной техники из Крыма возможен лишь при возврате полуострова.

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