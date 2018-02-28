Пресс-конференция Петра Порошенко. Видео

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В среду, 28 февраля, президент Украины Петр Порошенко провел пресс-конференцию на тему "Вызовы-2018".

До начала конференции представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что Порошенко "озвучит основное свое видение дальнейшего курса на европейскую интеграцию и на Северо-Атлантическое объединение. Все реформы, которые будут объявлены президентом, будут связаны с продолжением этого курса".

В начале встречи пресс-секретарь президента Святослав Цеголко объявил, что в "Арсенале собрались представители 200 СМИ. Пресс-конференция продлилась около двух часов.

В ходе пресс-конференции Порошенко заявил, что ключевой вызов для Украины — "война" с Россией.

Президент Украины не видит оснований для проведения досрочных парламентских выборов.

Глава государства на пресс-конференции ответил на вопрос об отдыхе на Мальдивских островах во время новогодних каникул.

Кроме того, Порошенко заявил, что возврат военной техники из Крыма возможен лишь при возврате полуострова.

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