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    Прессуха Порошенко. Сенсаций не будет - Бортник

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    Вызовы для Порошенко: президент дает пресс-конференцию (15)

    (обновлено: )610100
    По мнению политического эксперта Руслана Бортника, ожидать от сегодняшнего общения президента с прессой громких вещей, вроде объявления досрочных парламентских выборов, не стоит.
    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    В среду, 28 февраля президент Петр Порошенко даст большую пресс-конференцию. Общение со СМИ начнется в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Мистецький Арсенал" и станет седьмым по счету. Тема мероприятия — "Вызовы-2018".

    По словам политического эксперта, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, Петр Порошенко попытается создать политическую повестку на целый год вперед.

    Пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко
    Украинское фото
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    "Будут озвучены темы, вокруг которых будет крутиться политическая действительность на протяжении года. Сегодня созрел чисто политтехнологический момент, когда Порошенко решил, что ему выгодно выходить и доносить до общества свои месседжи. Вряд ли стоит ожидать чего-то сенсационного вроде объявления досрочных парламентских выборов. Такая вероятность, конечно, имеется, но думаю, что Порошенко припасет главные козыри в рукаве на вторую половину года. Когда такое решение сможет существенно повлиять на президентскую кампанию. Реально Порошенко сподвигли выйти в люди требования Запада", — отмечает политолог.

    Кроме того, Бортник поделился своими соображениями по поводу того, о чем будут спрашивать президента журналисты.

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    "Свои" будут спрашивать об экономике, армии, новом антикоррупционном суде и избирательном законодательстве. Оппозиционные спросят о коррупции, офшорах, расследованиях "Рустави-2" и "Аль Джазиры", деле Саакашвили. Даже не стоит ожидать, что Порошенко даст на них какие-то внятные ответы. Опыт предыдущих пресс-конференций свидетельствует  о том, что так или иначе Петр Алексевич уходит от прямых ответов на вопросы", — резюмировал политолог. 

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    Пресс-конференция Петра Порошенко
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