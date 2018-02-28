Прессуха Порошенко. Сенсаций не будет - Бортник

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В среду, 28 февраля президент Петр Порошенко даст большую пресс-конференцию. Общение со СМИ начнется в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Мистецький Арсенал" и станет седьмым по счету. Тема мероприятия — "Вызовы-2018".

По словам политического эксперта, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, Петр Порошенко попытается создать политическую повестку на целый год вперед.

"Будут озвучены темы, вокруг которых будет крутиться политическая действительность на протяжении года. Сегодня созрел чисто политтехнологический момент, когда Порошенко решил, что ему выгодно выходить и доносить до общества свои месседжи. Вряд ли стоит ожидать чего-то сенсационного вроде объявления досрочных парламентских выборов. Такая вероятность, конечно, имеется, но думаю, что Порошенко припасет главные козыри в рукаве на вторую половину года. Когда такое решение сможет существенно повлиять на президентскую кампанию. Реально Порошенко сподвигли выйти в люди требования Запада", — отмечает политолог.

Кроме того, Бортник поделился своими соображениями по поводу того, о чем будут спрашивать президента журналисты.

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"Свои" будут спрашивать об экономике, армии, новом антикоррупционном суде и избирательном законодательстве. Оппозиционные спросят о коррупции, офшорах, расследованиях "Рустави-2" и "Аль Джазиры", деле Саакашвили. Даже не стоит ожидать, что Порошенко даст на них какие-то внятные ответы. Опыт предыдущих пресс-конференций свидетельствует о том, что так или иначе Петр Алексевич уходит от прямых ответов на вопросы", — резюмировал политолог.