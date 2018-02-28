У Порошенко назвали повестку президентской пресс-конференции

РИА Новости Украина Евгений Котенко Корнейчук: прессуха Порошенко – шоу для Запада Президент Украины Петр Порошенко в среду, 28 февраля 2018 года, на пресс-конференции озвучит свое видение курса Украины на вступление в Евросоюз и НАТО. Об этом сегодня в кулуарах Верховной Рады журналистам заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, передает "РБК-Украина".

"Президент озвучит основное свое видение дальнейшего курса на европейскую интеграцию и на Северо-Атлантическое объединение. Все реформы, которые будут объявлены президентом, будут связаны с продолжением этого курса", — сказала Луценко.

Нардеп отметила, что президент также должен озвучить основные моменты стратегии развития Украины до 2020 года.