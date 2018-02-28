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    У Порошенко назвали повестку президентской пресс-конференции

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    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы (22)

    (обновлено: )27906
    Президент Петр Порошенко озвучит свое видение дальнейшего курса на европейскую интеграцию и на Северо-Атлантическое объединение, заявила главы государства президента в парламенте Ирина Луценко.
    Петр Порошенко в ходе пресс-конференции, 14 мая 2017
    president.gov.ua

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корнейчук: прессуха Порошенко – шоу для Запада
    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в среду, 28 февраля 2018 года, на пресс-конференции озвучит свое видение курса Украины на вступление в Евросоюз и НАТО. Об этом сегодня в кулуарах Верховной Рады журналистам заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, передает "РБК-Украина".

    "Президент озвучит основное свое видение дальнейшего курса на европейскую интеграцию и на Северо-Атлантическое объединение. Все реформы, которые будут объявлены президентом, будут связаны с продолжением этого курса", — сказала Луценко.

    Нардеп отметила, что президент также должен озвучить основные моменты стратегии развития Украины до 2020 года.

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