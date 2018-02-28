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    Клуб обозревателей

    Лукаш о Порошенко и Мракобесии

    Тема:

    Вызовы для Порошенко: президент дает пресс-конференцию (15)

    (обновлено: )486140
    У юриста Елены Лукаш есть только один маленький, но важный вопрос к президенту Порошенко: "Почему все, что вы делаете, – все к худшему?", сообщает она.
    Елена Лукаш
    РИА Новости Украина

    РИА Новости Украина

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Прессуха Порошенко. Сенсаций не будет - Бортник

    Первая за девять месяцев пресс-конференция президента Петра Порошенко состоится в среду, 28 февраля, в Киеве. Темой общения главы государства с журналистами обозначены "Вызовы-2018". 

    Встреча пройдет в национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Художественный арсенал".

    Юрист Елена Лукаш на своей странице в Facebook задает вопрос: а что бы вы спросили у Порошенко на пресс-конференции?

    "У меня вопросов нет. Это бесполезно. Разве один. Маленький. Не требующий ответа. "Почему все что вы делаете — всё к худшему?" – пишет Лукаш.

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    Она также отмечает, что не знает, как назовут сегодняшний период жизни Украины историки. И предлагает свой вариант – Мракобесие.

    Пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко
    Украинское фото
    Порошенко встретится с прессой: чего ждать стране?

    "Тьма накрыла Ершалаим… И виноватых нет и реформы процветают. Критикуешь режим — оскорбляешь чувства ворУющих, думаешь — оскорбляешь чувства тупых, живешь — оскорбляешь чувства Супрун, защищаешься — оскорбляешь чувства охранки", – перечислила юрист.

    Поэтому не надо вопросов, продолжает она, надо терпеть, жевать "Рошен" и смотреть, как переписываются активы: не учебники, не языковые нормы, а именно активы.

    "А пресс-конференция пройдет хорошо. На высокой патриотической ноте. В тишине и комфорте. Она ж для того и затевалась", – подытожила Лукаш.

    Скриншот с сайта Facebook

    Напомним, последний раз президент Порошенко общался с журналистами в формате пресс-конференции 14 мая 2017 года. Тогда ее приурочили ко Дню Европы и получению Украиной безвиза. 

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