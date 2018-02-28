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    Общество

    Собирались к Порошенко. В Киеве задержали активисток Femen

    (обновлено: )29613
    По данным СМИ, активисток было две - Аня и София. Первую активистку задержали около Киево-Печерской Лавры. Вторую активистку задержали в кафе на улице Лаврской.
    Ситуация возле здания Мыстецького арсенала, где готовится пресс-конференция Петра Порошенко
    Страна

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Возле здания "Мыстецького арсенала" в Киеве задержали двух активисток Femen, которые присутствовали среди журналистов в толпе перед пресс-конференцией президента Петра Порошенко, передает "Страна".

    "Активисток было две — Аня и София. Первую активистку задержали около Киево-Печерской Лавры. Вторую активистку задержали в кафе на улице Лаврской. Обеих увезли в Печерский райотдел полиции", — сообщает корреспондент с места событий.

    Страна
    Ситуация возле здания "Мыстецького арсенала", где готовится пресс-конференция Петра Порошенко

    Напомним, в среду, 28 февраля, президент Украины Петр Порошенко готовится провести первую за 9 месяцев пресс-конференцию на тему "Вызовы-2018".

    Встреча с журналистами пройдет в национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Мыстецький арсенал".

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