Устал, ухожу... услышим ли? Соцсети ждут прессуху Порошенко

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Последний день зимы президент Украины решил созвать внеплановую пресс-конференцию и обсудить с журналистами "Вызовы-2018". О проведении встречи стало известно всего за день до начала, да и какие конкретно темы собирается поднять Петр Порошенко пока неизвестно. Помнится, на последней пресс-конференции, в мае 2017 года, президенту задавали много личных вопросов (о сыне, панамских оффшорах и продаже "Рошен")…

Чего ожидать от нынешнего выступления гаранта — не знает никто. А поэтому в соцсетях сейчас небывалый ажиотаж: всем интересно, о чем заговорит президент. Подстегивает любопытство миллионов и тот факт, что действующий президент Петр Порошенко и экс-президент Виктор Янукович дадут пресс-конференции с разницей в два дня (2 марта в Москве состоится пресс-конференция четвертого президента Украины Виктора Януковича).

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook