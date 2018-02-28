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    Устал, ухожу... услышим ли? Соцсети ждут прессуху Порошенко

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    Вызовы для Порошенко: президент дает пресс-конференцию (15)

    (обновлено: )915150
    Нежданно-негаданно президент Петр Порошенко созывает экстренную пресс-конференцию. Тема встречи с представителями СМИ - "Вызовы-2018", однако о чем именно пойдет речь - никто не знает. Из-за этой таинственности в сетях появилось немало занятных версий.
    Пресс-конференция Петра Порошенко
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко
    Украинское фото
    Тренд дня: "Интересно, как Порошенко спит по ночам?"

    Последний день зимы президент Украины решил созвать внеплановую пресс-конференцию и обсудить с журналистами "Вызовы-2018". О проведении встречи стало известно всего за день до начала, да и какие конкретно темы собирается поднять Петр Порошенко пока неизвестно. Помнится, на последней пресс-конференции, в мае 2017 года, президенту задавали много личных вопросов (о сыне, панамских оффшорах и продаже "Рошен")… 

    Чего ожидать от нынешнего выступления гаранта — не знает никто. А поэтому в соцсетях сейчас небывалый ажиотаж: всем интересно, о чем заговорит президент. Подстегивает любопытство миллионов и тот факт, что действующий президент Петр Порошенко и экс-президент Виктор Янукович дадут пресс-конференции с разницей в два дня (2 марта в Москве состоится пресс-конференция четвертого президента Украины Виктора Януковича).

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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