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    В среду Порошенко дает большую пресс-конференцию "Вызовы-2018"

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    Вызовы для Порошенко: президент дает пресс-конференцию (5)

    (обновлено: )41302
    На среду, на 15.00, глава государства запланировал общение с журналистами. Пресс-конференция пройдет в "Художественном арсенале" в Киеве.
    Пресс-конференция Петра Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. В среду президент Украины Петр Порошенко намерен провести большую пресс-конференцию "Вызовы-2018", сообщил накануне пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

    Общение Порошенко и представителей СМИ пройдет в Киеве в помещении музейного комплекса "Художественный арсенал" в 15.00.

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    В предыдущий раз в таком формате президента Украины выступал перед журналистами 14 мая 2017 года. Тогда он посвятил пресс-конференцию Дню Европы и предоставлению Украине безвизового режима со странами ЕС.

    РИА Новости Украина будет проводить онлайн-трансляцию пресс-конференции Петра Порошенко.

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