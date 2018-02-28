В среду Порошенко дает большую пресс-конференцию "Вызовы-2018"

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. В среду президент Украины Петр Порошенко намерен провести большую пресс-конференцию "Вызовы-2018", сообщил накануне пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Общение Порошенко и представителей СМИ пройдет в Киеве в помещении музейного комплекса "Художественный арсенал" в 15.00.

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В предыдущий раз в таком формате президента Украины выступал перед журналистами 14 мая 2017 года. Тогда он посвятил пресс-конференцию Дню Европы и предоставлению Украине безвизового режима со странами ЕС.

РИА Новости Украина будет проводить онлайн-трансляцию пресс-конференции Петра Порошенко.

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