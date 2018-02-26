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    Скубченко: Порошенко любую зраду заворачивает в перемогу

    (обновлено: )665100
    Комментируя заявление Порошенко по поводу подписания соглашения с корпорацией General Electric, блогер Александр Скубченко с иронией отмечает, что президент как конфеты любую зраду заворачивает в перемогу.
    Александр Скубченко
    Александр Скубченко / Facebook

    РИА Новости Украина

    В пятницу, 23 февраля, ПАО "Укрзализныця" и американская многоотраслевая корпорация General Electric подписали соглашение на 1 миллиард долларов. Сообщалось, что General Electric Transportation в течение 7 лет поставит в нашу страну до 200 локомотивов и модернизирует 75 локомотивов ж/д ведомства.

    Присутствовавший на подписании документа президент Петр Порошенко заявил, что результатом соглашения станет модернизация отечественной железной дороги и ее развитие.
    Также Порошенко подчеркнул, что  это – один из тех сигналов, что Украина движется вперед.

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    "Это убедительное доказательство того, что мы вернулись к экономическому росту, что мы начинаем модернизировать инфраструктуру, что Украина является надежным партнером. Это – крупнейшая сделка за многие годы", – добавил президент.

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    Комментируя заявление украинского президента, блогер Александр Скубченко с иронией отмечает, что Порошенко как конфеты любую зраду заворачивает в перемогу.

    "Порошенко: "Gdneral Electric приходит только в те страны, в перспективу и развитие которых она верит, и в которых она уверена, что толерантность к коррупции нулевая".

    Примечательно не то, что Порошенко несёт откровенный бред. Ведь цель любого бизнеса — прибыль, расширение рынков сбыта. Примечательно то, что есть люди, которые этот бред потребляют: ведь для кого-то он это говорит", — пишет Скубченко у себя в Facebook.
    Но как загнул! — с иронией добавляет блогер.

    "Не американцы нас нагнули и обдерут на миллиард долларов, которые мы могли бы инвестировать в собственное производство, а — приходят к нам классным, Порошенко мы благодарны должны быть. Да они и в Сомали придут, только деньги дай! Любую зраду в перемогу как конфеты заворачивает. Ещё ж и откат с американцев сдерёт. Барыга — он во всём барыга", — резюмирует Скубченко.

    Пост Александра Скубченко в Facebook
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