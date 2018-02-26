Портнов: Порошенко показал новое качество неадекватности

РИА Новости Украина

Темы реформ в Украине впечатляют. Такое мнение высказал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"76 место в рейтинге Doing business — недостаточный результат для Украины. И мы решительно движемся вперед, чтобы повысить позиции нашей страны: об этом свидетельствует и новый закон о налоге на выведенный капитал, и создание Национального бюро финансовых расследований, и закон о запрете "маски-шоу" на предприятиях, и закон о приватизации, и завершение конкурса на связь 4-го поколения. Это темпы реформ, которые на самом деле впечатляют", — написал Порошенко.

Юрист Андрей Портнов считает, что президент перешел в новую фазу неадекватности — "(президент — Ред.) заявил, что восхищён темпами реформ и перечислил, во-первых, несуществующие, а во-вторых, очень спорные успехи".

"Зачем-то сказал о введении нового налога, создании ещё одного ненужного правоохранительного органа — бюро финансовых расследований, которое никто и не начинал создавать, запрете маски-шоу, которые ни на секунду не останавливались и продолжают применяться к гражданам по сфальсифицированным делам", — перечислил юрист.

Президент также похвастался приватизацией, продолжил Портнов, "которая уже четыре года подаётся, как значительный прорыв, но так ни разу и не началась, и сообщил о конкурсе на введение связи 4G, которой тоже нет и неизвестно, когда будет".

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"Постучите ему кто-нибудь по столу, нельзя одновременно спать и разговаривать на рабочем месте", — подытожил юрист.

Facebook Андрея Портнова Скриншот с Facebook

Ранее неоднозначную реакцию вызвало высказывание главы представительства ЕС в Украине Хьюга Мингарелли. Речь Мингарелли прозвучала во время конференции на тему: "Итоги имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом за 2017 год и дальнейшие планы".

В частности, он подчеркнул, что не будет перечислять реформы, которые были внедрены украинской властью в сложных условиях, и добавил: "Если вы этого не видите, то вы или идиоты, или люди с ограниченной точкой зрения".