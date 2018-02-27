Содержание Порошенко и АП обошлось украинцам в 802 млн грн

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности президента Петра Порошенко и его Администрации обошлось украинцам в 2017 год в 802 млн 328 тысяч гривен, говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.

Больше всего было израсходовано на обеспечение деятельности президента, Администрации и других вспомогательных органов, а также функционирования государственного авиационного предприятия "Украина" для перевозки высших должностных лиц государства и возглавляемых ими официальных делегаций — 237,4 млн гривен и 222,8 млн гривен соответственно.

Кроме того, в 126,5 млн гривен обошлось обеспечение услугами автомобильного и водного транспорта Порошенко, Администрации, руководителей других госорганов, в 81,2 млн гривен — обеспечение функционирования государственных резиденций, содержание административных и хозяйственных объектов.

"34,3 млн гривен было израсходовано на осуществление заграничных визитов Порошенко, еще 7 млн — на их подготовку, 2,5 млн — на командировки сотрудников Администрации и Госуправления делами. 13,9 млн гривен было израсходовано на проведение официальных мероприятий при участии Порошенко, 7,3 млн гривен — на перевозку авиарейсами председателя Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и возглавляемых ими официальных делегаций, 5,7 млн гривен — на авиаперевозки по Украине делегаций во главе с Порошенко", — говорится в сообщении.

На проект по обустройству помещений для представительства НАТО в Украине было израсходовано 12 млн гривен, на проведение представительских мероприятий — 10,3 млн гривен.

Расходы на остальные статьи программы по обеспечению деятельности президента и АП составили менее 5 млн гривен.

Ранее сообщалось, что за 2017 год сразу 93 депутата Верховной Рады получили компенсацию из государственного бюджета за свои командировки. Общая сумма составила 8 млн гривен.