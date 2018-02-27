У Порошенко раскрыли детали разговора с Лукашенко

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

По информации пресс-службы украинского лидера, собеседники обсудили актуальные вопросы повестки дня белорусско-украинских отношений, в частности развитие двустороннего политического диалога и будущие контакты на высшем уровне.

Главы государств отметили важность надлежащей подготовки к проведению в текущем году в Гомеле Первого форума регионов Украины и Белоруссии. В этом контексте речь шла об интенсификации торгово-экономической и культурной составляющей межрегионального сотрудничества.

Ранее сообщалось, что первая за девять месяцев пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко состоится в среду в Киеве.