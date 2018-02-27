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    Политика

    У Порошенко раскрыли детали разговора с Лукашенко

    (обновлено: )67302
    В пресс-службе главы украинского государства сообщили, что Порошенко и Лукашенко отметили важность надлежащей подготовки к проведению в текущем году в Гомеле Первого форума регионов Украины и Белоруссии.
    Петр Порошенко
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

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    По информации пресс-службы украинского лидера, собеседники обсудили актуальные вопросы повестки дня белорусско-украинских отношений, в частности развитие двустороннего политического диалога и будущие контакты на высшем уровне.

    Главы государств отметили важность надлежащей подготовки к проведению в текущем году в Гомеле Первого форума регионов Украины и Белоруссии. В этом контексте речь шла об интенсификации торгово-экономической и культурной составляющей межрегионального сотрудничества.

    Ранее сообщалось, что первая за девять месяцев пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко состоится в среду в Киеве.

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