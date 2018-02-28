Порошенко встретится с прессой: чего ждать стране?

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Нежданно-негаданно

В среду, 28 февраля, после почти года молчания президент Петр Порошенко наконец-то даст большую пресс-конференцию. Однако сообщение об этом появилось совершенно неожиданно — лишь за день до проведения.

Пресс-конференция начнется в 15:00 в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Мистецький Арсенал" и станет седьмой по счету. Тема мероприятия — "Вызовы-2018", но конкретные темы, которые намерен поднять Порошенко в своей речи и диалоге с представителями СМИ, пока неизвестны.

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"Большие" пресс-конференции — это всегда настоящий бенефис Порошенко. Как известно, президент — оратор знатный, говорить и обещать умеет, как и уворачиваться от прямых ответов.

Последний раз глава государства общался с журналистами 14 мая 2017 года. Пресс-конференция была приурочена ко Дню Европы и предоставлению Украине безвиза. Тогда о ней сообщили за два дня до проведения.

В канун пресс-конференции РИА Новости Украина вспоминает, о чем ранее говорил Порошенко с журналистами и что обещал.

25 сентября 2014 года

Первая после инаугурации Порошенко пресс-конференция была посвящена планам на ближайшее будущее. Она длилась почти 2,5 часа, за время которых 29 СМИ задали свои вопросы. Президент вел себя подчеркнуто лояльно, демонстрировал "демократичность", открытость и доступность для журналистов.

Порошенко говорил много и с оптимизмом о Донбассе, общей ситуации в стране. Он заверял, что самая страшная часть войны уже позади, а "страна уже живет по-новому".

При этом Порошенко говорил, что не боится Майдана против себя.

"Я не исключаю, что в Украине Майданы еще будут, но они будут только положительные".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Пресс-конференция Петра Порошенко

29 декабря 2014 года

Встреча Порошенко с журналистами была посвящена итогам за год.

Риторика президента заметно ужесточилась, а временами он вступал в полемику с журналистами. При этом эксперты отмечали, что Порошенко избегал ответов на острые социально-экономические вопросы. Несмотря на то что пресс-конференция проходила через несколько часов после ночного принятия бюджета на 2015 год, вопросов, напрямую касающихся бюджета, как и в целом экономики, Порошенко практически не задавали.

Порошенко утверждал, что второй президентский срок — "это последнее о чем он сейчас думает".

Президент также заявил, что не продаст "5 канал", и не обещал его продавать.

Много говорил президент о войне в Донбассе и обещал не допустить замораживания конфликта.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Пресс-конференция Петра Порошенко, 29 декабря 2014

"Риск замораживания конфликта существует. И мы делаем все, чтобы его не было. 70% тех, кто остался в Донбассе, хотят жить в Украине, и мы помогаем этим людям – и через механизмы гуманитарной политики, и через механизмы информационной политики, и военной".

При этом Порошенко обещал "не дать замерзнуть украинцам на востоке". Он говорил, что Украина будет покупать уголь и поставлять газ в Донбасс.

5 июня 2015 года

Порошенко дал третью большую пресс-конференцию по итогам первого года на посту главы государства. Как отмечали эксперты и журналисты, в словах Порошенко появилось больше жестких формулировок, жесты стали носить более четкий, резкий и уверенный характер.

Наиболее болезненными стали вопросы о продаже Порошенко своего бизнеса. Вопрос, касающейся Липецкой фабрики и Roshen вызвал у президента раздражение. В итоге он так и не ответил, как скоро продаст Липецкую кондитерскую фабрику, какие конкретные шаги будет применять для того, чтобы бороться с коррупцией на блокпостах и контрабандой в зоне АТО, почти не говорилось и о перспективах возвращения Крыма.

"Я бы очень хотел продать Липецк, но он арестован российскими властями", — говорил президент.

При этом Порошенко отмечал, что не обязан продавать свой бизнес, но это является его "политической позицией".

Twitter Tatiana Kozak Пресс-конференция Петра Порошенко

14 января 2016 года

Пресс-конференция президента была посвящена приоритетам на предстоящий год. Текст речи президента изобиловал контрастами: как тяжело было Украине в начале прошлого года — и как стало теперь гораздо лучше. Главный позитивный итог минувшего года, как сказал президент, — это "создание предпосылок для развития страны". Из других "достижений" — продление Евросоюзом санкций против РФ "из-за невыполнения минских договоренностей", увеличение военного бюджета — в этом году, пообещал Порошенко, мобилизованный воин будет получать минимум 7 000 гривен (вне зоны АТО), — избавление от газовой зависимости от РФ, и, конечно, перспективы безвизового режима с ЕС.

"Мы посеяли, и в этом году должен быть урожай… Каждый должен почувствовать сдвиги в борьбе с коррупцией".

Главной причиной "не давших известные результаты реформ" Порошенко в очередной раз назвал "войну". Но выразил надежду на возвращение Украине Крыма и Донбасса в 2016 году. При этом Порошенко заявил, что "никакой блокады Крыма не существует".

Сайт президента Украины Петр Порошенко. Пресс-конференция 14 января 2016

3 июня 2016 год

Президент приурочил пресс-конференцию ко Дню журналиста.

Президент вышел к журналистам в приподнятом настроении и говорил, что пресс-конференция будет в формате "откровенного разговора". Он подчеркнул, что это его первая встреча с журналистами после правительственно-парламентского кризиса, который остановил процесс реформ в Украине. Журналисты, как и ожидалось, задавали вопросы про Roshen, кумовство, освобождение Надежды Савченко и полицейскую миссию ОБСЕ. Не смогли они пройти и мимо оффшорного скандала, в котором фигурировала фамилия президента. Однако Порошенко заявил, что никакого офшорного скандала не было.

Он также пообещал продать свои активы по украинскому законодательству с уплатой всех налогов в Украине. Затронул президент и тему экономики. По его мнению, Украина достигла этапа макроэкономической стабилизации.

По ситуации на фронте – констатировал обострение, а о возможности выборов в Донбассе президент говорил категорически.

"Могут ли быть выборы на оккупированных территориях Донбасса? Могут. Могут ли быть сейчас? Могут. Если эти выборы проведет сам оккупант. Но ни мы, ни мир эти выборы не признаем".

Антон Комаров, facebook Пресс-конференция Петра Порошенко

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14 мая 2017 года

Порошенко провел пресс-конференцию по случаю Дня Европы и предоставления стране безвиза. Она стала одной из самых напряженных за его каденцию, так как проходила на фоне нераскрытого убийства журналиста Павла Шеремета.

Как и ожидалось, пресс-конференция началась с рассказа президента о преимуществах безвиза. Порошенко признал проблемы с расследованием убийства Павла Шеремета, но заявил, что это в компетенции прокуратуры и полиции.

Тогда журналисты задавали президенту вопросы о футболке его сына с надписью "Россия", о панамских офшорах, а также почему Порошенко до сих пор не продал Roshen.

Примечательно, что тогда Порошенко уклонился от прямого ответа на вопрос, будет ли он баллотироваться на второй срок. Он отметил, что об этом пока рано говорить, и добавил, что по закону он может участвовать в выборах.

Таким образом, нынешняя пресс-конференция станет седьмой по счету за президентскую каденцию Порошенко.

president.gov.ua Петр Порошенко в ходе пресс-конференции, 14 мая 2017

Как в других странах

Традиция ежегодных встреч глав государств с журналистами в формате больших пресс-конференций существует во многих странах.

РФ

Так, 14 декабря 2017 года президент Владимир Путин провел 13-ю большую пресс-конференцию.

Традиционно общение Путина с журналистами продолжается несколько часов. Рекорд был поставлен в 2008 году, когда пресс-конференция длилась 4 часа 40 минут, в течение которых глава государства ответил более чем на 100 вопросов.

Ежегодная пресс-конференция президента всегда вызывает ажиотаж. В декабре 2017 года аккредитовалось рекордное число представителей российских и иностранных СМИ — более 1600.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина

Франция

Во Франции ежегодная пресс-конференция президента проходит в день взятия Бастилии — 14 июля. Эту традицию начал еще президент Валери Жискар д'Эстен в 1970-е годы. В 2016 году пресс-конференция прошла сразу после террористической атаки в Ницце и была посвящена трагическим событиям.

Нынешний президент Франции Эммануэль Макрон отменил ежегодную пресс-конференцию. Источник из Елисейского дворца объяснял, что "сложный мыслительный процесс [президента] плохо поддается формату журналистского опроса".

Германия

Раз в год федеральный канцлер Германии Ангела Меркель проводит "летнюю" пресс-конференцию. Мероприятие проходит в июле и приурочено к началу парламентских каникул, но иногда его переносят на конец августа. Около 200 корреспондентов собираются в здании Союза политических журналистов, расположенном напротив Бундестага. Обычно встреча длится 80-100 минут.

По материалам из открытых источников интернет