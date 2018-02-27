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    Политика

    Впервые почти за год. Порошенко проведет пресс-конференцию

    (обновлено: )47108
    В пресс-службе Порошенко сообщили, что глава государства проведет пресс-конференцию на тему "Вызовы-2018" в национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Художественный арсенал.
    Пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Первая за девять месяцев пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко состоится в среду в Киеве, сообщает во вторник администрация главы государства.

    "В среду, 28 февраля в 15.00 президент Украины Петр Порошенко проведет пресс-конференцию на тему "Вызовы-2018", — говорится в сообщении. Глава государства встретится с журналистами в национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Художественный арсенал".

    Последняя пресс-конференция Порошенко была 14 мая 2017 года по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом. Также президент Украины давно не давал больших интервью украинским СМИ.

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