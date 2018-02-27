Впервые почти за год. Порошенко проведет пресс-конференцию

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Первая за девять месяцев пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко состоится в среду в Киеве, сообщает во вторник администрация главы государства.

"В среду, 28 февраля в 15.00 президент Украины Петр Порошенко проведет пресс-конференцию на тему "Вызовы-2018", — говорится в сообщении. Глава государства встретится с журналистами в национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Художественный арсенал".

Последняя пресс-конференция Порошенко была 14 мая 2017 года по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом. Также президент Украины давно не давал больших интервью украинским СМИ.