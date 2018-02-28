Тренд дня: "Интересно, как Порошенко спит по ночам?"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Спустя почти год глава государства Петр Порошенко встретится с прессой — на среду запланирована большая пресс-конференция гаранта. Пресс-конференция президента станет седьмой по счету, но впервые известно о ней стало лишь за день до начала.

Мероприятие пройдет в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Мистецький Арсенал". Тема мероприятия — "Вызовы-2018", но конкретные темы, которые намерен поднять Порошенко в своей речи и диалоге с представителями СМИ, пока неизвестны.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что Порошенко на пресс-конференции объявит, что никаких досрочных выборов в стране не будет.

"Будет рассказывать о миротворцах на Донбассе как идее Украины (а не "договорняке" Трампа-Путина), фейковом законе об оккупированных территориях, якобы поборовшем Путина, антикоррупционном суде, траншах МВФ, успешных реформах, евроинтеграции, американских партнерах с их мифическими "джавелинами", углем и паровозами. И так далее. Не исключено — стукнув кулаком по столу, скажет, что досрочных выборов не будет", — написал Корнейчук в Facebook.

Эксперт уточнил, что пресс-конференция станет всего лишь "шоу" для Вашингтона.

"Короче, эта пресс-конференция — шоу для Вашингтона, а не внутреннего потребителя, которому давно не интересно, что говорит Порошенко. А так хотелось, чтобы Порошенко просто сел за стол перед камерами и грустно сказал: "Я устал, я ухожу!", — подытожил аналитик.

Скриншот с сайта Facebook

Также он задался вопросом, найдется ли на пресс-конференции журналист, который задаст президенту вопрос, "как ему спится ночами в стране, которую вогнал в полную нищету и обманул обещанием прекратить войну, наоборот приложив руку к кровавой бойне на Донбассе?".

Скриншот с сайта Facebook

На вопросах президенту акцентировал и юрист Андрей Портнов.

"К завтрашней пресс-конференции. Как Вам удалось украсть свои первые десять миллиардов долларов?" — отреагировал Портнов в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Экс-министр юстиции Елена Лукаш считает, что Порошенко бессмысленно задавать вопросы.

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"У меня вопросов нет. Это бесполезно. Разве один. Маленький. Не требующий ответа. "Почему все что вы делаете — всё к худшему?". Я не знаю как назовут сегодняшний период жизни Украины историки. Я б назвала — Мракобесие. Тьма накрыла Ершалаим… И виноватых нет и реформы процветают", — уточнила Лукаш.

Скриншот с сайта Facebook

По ее мнению, в нынешних реалиях вопросы не нужны, а сама пресс-конференциях пройдет, как обычно, на высокой патриотической ноте.

"Критикуешь режим — оскорбляешь чувства ворУющих, думаешь — оскорбляешь чувства тупых, живешь — оскорбляешь чувства супрун, защищаешься — оскорбляешь чувства охранки. Поэтому не надо вопросов, надо терпеть, жевать "рошен" и смотреть как переписываются активы. Не учебники, не языковые нормы, а именно активы. А пресс-конференция пройдет хорошо. На высокой патриотической ноте. В тишине и комфорте. Она ж для того и затевалась", — подчеркнула Лукаш.

Экономист Виктор Скаршевский обратил внимание на возможные "сюрпризы" пресс-конференции Порошенко.

"Что может быть общего между Папой Римским и Порошенко? 28 февраля. 28 февраля 2013 года Папа Римский отрекся от престола. 28 февраля 2018 года неожиданная пресс-конференция Президента Украины", — считает Скаршевский.

Скриншот с сайта Facebook

Политэксперт Юрий Романенко отметил, что в стране в целом не следует многого ожидать ни от политиков, ни от журналистов.

"На мой взгляд, один из самых страшных грехов, который обуял наши элиты (сюда я включаю не только политиков, но и медиа, экспертов, активистов) — измельчание. Нам все время предлагают с головой окунуться в увлекательный мир микрожизни, где ничего нет кроме жадности и тупости. Между тем нужно просто все время помнить на фоне чего в мире кипит эта неуемная агрессивная возня бурно копошащихся трупных червей. И когда вам предлагают увлекательное погружение в трупные дебри, то просто посмотрите вокруг и поглядите, насколько забавно это выглядит со стороны", — отреагировал Романенко.

Скриншот с сайта Facebook

Наряду с этим политолог Петр Олещук выделил также пресс-конференцию бывшего президента Украины Виктора Януковича, которая запланирована на 2 марта в РФ.

"Пресс-конференция Януковича является следствием того, что украинская ГПУ играла последние несколько лет в интересную игру — "Осуди Януковича, но не по-настоящему, а вроде и не осуди", — считает Олещук.

Политолог подчеркнул, что весь "процесс над Януковичем" — бесконечный поток свидетелей, которые не имеют отношения к процессу и только произносят политические заявления.

"Ну вот что там нового и полезного для осуждения Януковича сказал, к примеру, тот же Порошенко? Какую пользу принесли допросы Парубия и Турчинова, в которых те только "отбивались" от адвокатов Януковича? И, будем откровенны, не всегда убедительно. Стоит вспомнить лишь тезис Авакова о том, как они "искали Януковича", чтобы "вернуть его в Киев и заставить выполнять свои обязанности", — напомнил политолог.

Скриншот с сайта Facebook

Олещук уверен, процесс над Януковичем в итоге превратили в процесс против "наследников" Януковича, а также в процесс о сомнительной роли первых лиц Украины в присоединении Крыма к РФ.

"И да, именно благодаря процессу были актуализированы положения о "перевороте" и все тому подобное. Хотя, в общем, ГПУ просто должна была позаботиться об обнаружении доказательств (в частности, того легендарного уже "письма Путину"), и на их основе доказать вину. Ведь процесс о конкретном факте госизмены, а не о моральной или политическую оценке Януковича. Отсутствие приговоров во всех делах, связанных с Януковичем, его "соратниками" и делами убийств на "Майдане" в целом и сформировало ту ситуацию, в которой уже Янукович хочет кого-то "обвинять", — отметил политолог.

Олещук считает, что Янукович будет на пресс-конференции говорить уже им озвученное ранее — о снайперах на Майдане, "третьей силе".

Скриншот с сайта Facebook

"Но говорить он это будет в том числе и потому, что все эти версии так же никто у нас не пытался системно опровергнуть. Короче говоря, "досудили Януковича до страусов", — резюмировал политолог.