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    Аналитика и комментарии

    Тренд дня: "Интересно, как Порошенко спит по ночам?"

    Тема:

    Вызовы для Порошенко: президент дает пресс-конференцию (15)

    (обновлено: )1064210
    Политологи и блогеры прокомментировали запланированную на 28 февраля большую пресс-конференцию президента Петра Порошенко, спрогнозировав, о чем будет говорить глава государства.
    Пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко
    Украинское фото

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    Спустя почти год глава государства Петр Порошенко встретится с прессой — на среду запланирована большая пресс-конференция гаранта. Пресс-конференция президента станет седьмой по счету, но впервые известно о ней стало лишь за день до начала. 

    Мероприятие пройдет в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Мистецький Арсенал". Тема мероприятия — "Вызовы-2018", но конкретные темы, которые намерен поднять Порошенко в своей речи и диалоге с представителями СМИ, пока неизвестны.

    Пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко
    Украинское фото
    Порошенко встретится с прессой: чего ждать стране?

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что Порошенко на пресс-конференции объявит, что никаких досрочных выборов в стране не будет.

    "Будет рассказывать о миротворцах на Донбассе как идее Украины (а не "договорняке" Трампа-Путина), фейковом законе об оккупированных территориях, якобы поборовшем Путина, антикоррупционном суде, траншах МВФ, успешных реформах, евроинтеграции, американских партнерах с их мифическими "джавелинами", углем и паровозами. И так далее. Не исключено — стукнув кулаком по столу, скажет, что досрочных выборов не будет", — написал Корнейчук в Facebook.

    Эксперт уточнил, что пресс-конференция станет всего лишь "шоу" для Вашингтона.

    "Короче, эта пресс-конференция — шоу для Вашингтона, а не внутреннего потребителя, которому давно не интересно, что говорит Порошенко. А так хотелось, чтобы Порошенко просто сел за стол перед камерами и грустно сказал: "Я устал, я ухожу!", — подытожил аналитик.

    Скриншот с сайта Facebook

    Также он задался вопросом, найдется ли на пресс-конференции журналист, который задаст президенту вопрос, "как ему спится ночами в стране, которую вогнал в полную нищету и обманул обещанием прекратить войну, наоборот приложив руку к кровавой бойне на Донбассе?".

    Скриншот с сайта Facebook

    На вопросах президенту акцентировал и юрист Андрей Портнов.

    "К завтрашней пресс-конференции. Как Вам удалось украсть свои первые десять миллиардов долларов?" — отреагировал Портнов в Facebook.

    Скриншот с сайта Facebook

    Экс-министр юстиции Елена Лукаш считает, что Порошенко бессмысленно задавать вопросы.

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    "У меня вопросов нет. Это бесполезно. Разве один. Маленький. Не требующий ответа. "Почему все что вы делаете — всё к худшему?". Я не знаю как назовут сегодняшний период жизни Украины историки. Я б назвала — Мракобесие. Тьма накрыла Ершалаим… И виноватых нет и реформы процветают", — уточнила Лукаш.

    Скриншот с сайта Facebook

    По ее мнению, в нынешних реалиях вопросы не нужны, а сама пресс-конференциях пройдет, как обычно, на высокой патриотической ноте.

    Бортник: пресс-конференция Порошенко была проведена для галочки. Видео
    РИА Новости Украина
    Бортник: пресс-конференция Порошенко была проведена "для галочки"

    "Критикуешь режим — оскорбляешь чувства ворУющих, думаешь — оскорбляешь чувства тупых, живешь — оскорбляешь чувства супрун, защищаешься — оскорбляешь чувства охранки. Поэтому не надо вопросов, надо терпеть, жевать "рошен" и смотреть как переписываются активы. Не учебники, не языковые нормы, а именно активы. А пресс-конференция пройдет хорошо. На высокой патриотической ноте. В тишине и комфорте. Она ж для того и затевалась", — подчеркнула Лукаш.

    Экономист Виктор Скаршевский обратил внимание на возможные "сюрпризы" пресс-конференции Порошенко.

    "Что может быть общего между Папой Римским и Порошенко? 28 февраля. 28 февраля 2013 года Папа Римский отрекся от престола. 28 февраля 2018 года неожиданная пресс-конференция Президента Украины", — считает Скаршевский.

    Скриншот с сайта Facebook

    Политэксперт Юрий Романенко отметил, что в стране в целом не следует многого ожидать ни от политиков, ни от журналистов.

    "На мой взгляд, один из самых страшных грехов, который обуял наши элиты (сюда я включаю не только политиков, но и медиа, экспертов, активистов) — измельчание. Нам все время предлагают с головой окунуться в увлекательный мир микрожизни, где ничего нет кроме жадности и тупости. Между тем нужно просто все время помнить на фоне чего в мире кипит эта неуемная агрессивная возня бурно копошащихся трупных червей. И когда вам предлагают увлекательное погружение в трупные дебри, то просто посмотрите вокруг и поглядите, насколько забавно это выглядит со стороны", — отреагировал Романенко.

    Скриншот с сайта Facebook

    Наряду с этим политолог Петр Олещук выделил также пресс-конференцию бывшего президента Украины Виктора Януковича, которая запланирована на 2 марта в РФ.

    Трансляция суда с показаниями Петра Порошенко
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    Порошенко дал показания по делу о госизмене Януковича

    "Пресс-конференция Януковича является следствием того, что украинская ГПУ играла последние несколько лет в интересную игру — "Осуди Януковича, но не по-настоящему, а вроде и не осуди", — считает Олещук. 

    Политолог подчеркнул, что весь "процесс над Януковичем" — бесконечный поток свидетелей, которые не имеют отношения к процессу и только произносят политические заявления. 

    "Ну вот что там нового и полезного для осуждения Януковича сказал, к примеру, тот же Порошенко? Какую пользу принесли допросы Парубия и Турчинова, в которых те только "отбивались" от адвокатов Януковича? И, будем откровенны, не всегда убедительно. Стоит вспомнить лишь тезис Авакова о том, как они "искали Януковича", чтобы "вернуть его в Киев и заставить выполнять свои обязанности", — напомнил политолог.

    Скриншот с сайта Facebook

    Якубин: выступление Порошенко в суде — спич оправданий и пиара. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    "Спич оправданий и пиар". Политолог о допросе Порошенко
    Олещук уверен, процесс над Януковичем в итоге превратили в процесс против "наследников" Януковича, а также в процесс о сомнительной роли первых лиц Украины в присоединении Крыма к РФ.

    "И да, именно благодаря процессу были актуализированы положения о "перевороте" и все тому подобное. Хотя, в общем, ГПУ просто должна была позаботиться об обнаружении доказательств (в частности, того легендарного уже "письма Путину"), и на их основе доказать вину. Ведь процесс о конкретном факте госизмены, а не о моральной или политическую оценке Януковича. Отсутствие приговоров во всех делах, связанных с Януковичем, его "соратниками" и делами убийств на "Майдане" в целом и сформировало ту ситуацию, в которой уже Янукович хочет кого-то "обвинять", — отметил политолог.

    Олещук считает, что Янукович будет на пресс-конференции говорить уже им озвученное ранее — о снайперах на Майдане, "третьей силе".

    Скриншот с сайта Facebook

    "Но говорить он это будет в том числе и потому, что все эти версии так же никто у нас не пытался системно опровергнуть. Короче говоря, "досудили Януковича до страусов", — резюмировал политолог.

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