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    Сторонники Саакашвили пикетируют пресс-конференцию Порошенко

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    Вызовы для Порошенко: президент дает пресс-конференцию (15)

    (обновлено: )15110
    Перед приездом Петра Порошенко на пресс-конференцию сторонники партии "Рух новых сил" организовали пикет возле "Художественного арсенала" в Киеве.
    Сторонники Саакашвили ждут Петра Порошенко перед пресс-конференцией
    Фото twitter.com/cxemu

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Сторонники партии "Рух новых сил" и Михаила Саакашвили проводят пикет на улице Лаврской в Киеве возле "Художественного арсенала", где должна начаться пресс-конференция Петра Порошенко.

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    Напомним, в среду президент Украины проводит пресс-конференцию на тему "Вызовы-2018". Встреча главы государства с журналистами должна начаться в 15.00.

    Фото twitter.com/cxemu
    Сторонники Саакашвили ждут Петра Порошенко перед пресс-конференцией

    Сторонники Михаила Саакашвили выставили немногочисленный пикет с плакатами "Порошенко новый Янукович", "Импичмент вместо революции".

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    Предыдущий раз Порошенко проводил пресс-конференцию в мае 2017 года.

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