Сторонники Саакашвили пикетируют пресс-конференцию Порошенко

Фото twitter.com/cxemu

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Сторонники партии "Рух новых сил" и Михаила Саакашвили проводят пикет на улице Лаврской в Киеве возле "Художественного арсенала", где должна начаться пресс-конференция Петра Порошенко.

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Напомним, в среду президент Украины проводит пресс-конференцию на тему "Вызовы-2018". Встреча главы государства с журналистами должна начаться в 15.00.

Фото twitter.com/cxemu Сторонники Саакашвили ждут Петра Порошенко перед пресс-конференцией

Сторонники Михаила Саакашвили выставили немногочисленный пикет с плакатами "Порошенко новый Янукович", "Импичмент вместо революции".

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Предыдущий раз Порошенко проводил пресс-конференцию в мае 2017 года.