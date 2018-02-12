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    Сторонники Саакашвили принесли покрышки к зданию АП

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    В настоящее время сторонники Саакашвили скандируют "Позор" и "В отставку". Митингующие выступают в режиме свободного микрофона. Обстановка на митинге спокойная.
    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    strana.ua

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили принесли автомобильные покрышки к Администрации президента Украины, где проходит митинг, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

    Под АП митингуют сторонники Саакашвили. Видео
    facebook.com/Ruhnovihsyl
    Под АП митингуют сторонники Саакашвили: кадры с места событий

    Саакашвили в понедельник был выслан Госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно прорвался на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.

    Смотрите также: Появилось первое видео Саакашвили в Польше

    Несколько десятков сторонников Саакашвили продолжают митинг на улице Банковой. Митингующие принесли с собой несколько автомобильных покрышек, но пока не зажигают их. Здание оцеплено сотрудниками полиции и Национальной гвардии Украины.

    Сторонники политика периодически скандируют "Позор", "В отставку". Митингующие выступают в режиме свободного микрофона. Обстановка на митинге спокойная.

    Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили.

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