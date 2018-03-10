Лишение Саакашвили украинского гражданства произошло вскоре после того, как политик обратился ко всем демократическим силам с призывом формировать по всей Украине штабы совместных действий, утверждают в партии "Рух нових сил".
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили провел в Киеве сборы "Движения новых сил" и потребовал назначить досрочные выборы Верховной Рады, поскольку парламентарии "не прислушиваются к народу".
Не так давно многие ломали голову: чем же займется после отставки Михаил Саакашвили. Поговаривали о новой партии… И только теперь все узнали секреты экс-губернатора Одесской области, как и название его новой политсилы. Что пишут об этом в соцсетях?
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".