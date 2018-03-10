наверх
10.03.201810:50
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Рух нових сил

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Силовики возле здания Верховной Рады 1 марта 2018 года
    Силовики взяли в кольцо палаточный городок сторонников Саакашвили
    13:14 01.03.2018
    1241Зачистка палаточного городка под Радой
    В центре Киева в правительственный квартал стянуты силы полиции, возле Рады стоит пожарная машина, на прилегающих улицах - грузовики силовиков и автозаки.
    Митинг под Мыстецьким Арсеналом перед пресс-конференцией президента Украина Петра Порошенко
    В ожидании Порошенко: плакаты об импичменте и усиленная охрана 
    15:31 28.02.2018
    640Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы
    Перед началом встречи президента Украиины с журналистами сторонники Михаила Саакашвили провели пикет с плакатами "Порошенко новый Янукович" и "Импичмент вместо революции".
    Сторонники Саакашвили ждут Петра Порошенко перед пресс-конференцией
    Сторонники Саакашвили пикетируют пресс-конференцию Порошенко
    14:26 28.02.2018
    259Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы
    Перед приездом Петра Порошенко на пресс-конференцию сторонники партии "Рух новых сил" организовали пикет возле "Художественного арсенала" в Киеве.
    Сторонники Саакашвили провели акцию под домом Юрия Луценко
    Сторонники Саакашвили провели акцию под домом Луценко 
    16:35 24.02.2018
    625
    В субботу колонна сторонников Михаила Саакашвили прибыла под дом, где проживает генеральный прокурор Украины. Лозунг акции "Свободу Севериону Дангадзе".
    Акция протеста под домом Петра Порошенко в селе Козин
    Акция сторонников Саакашвили прошла под особняком Порошенко 
    16:17 11.02.2018
    1876
    Сторонники "Руха новых сил" приехали автоколонной к загородному имению президента Украины Петра Порошенко, который с семьей проживает в селе Козин по Киевом.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Власть "закрыла" Саакашвили, но не без последствий для себя
    07:13 04.08.2017
    5095"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Лишение Саакашвили украинского гражданства произошло вскоре после того, как политик обратился ко всем демократическим силам с призывом формировать по всей Украине штабы совместных действий, утверждают в партии "Рух нових сил".
    Митинг Саакашвили
    Саакашвили: "Они себя называют элитой, я их называю грязными отбросами"
    17:53 27.11.2016
    3893"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили провел в Киеве сборы "Движения новых сил" и потребовал назначить досрочные выборы Верховной Рады, поскольку парламентарии "не прислушиваются к народу".
    Михаил Саакашвили и партия Рух новых сил
    Михо и его молодая команда: соцсети о новой партии Саакашвили
    16:42 20.11.2016
    3970"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    Не так давно многие ломали голову: чем же займется после отставки Михаил Саакашвили. Поговаривали о новой партии… И только теперь все узнали секреты экс-губернатора Одесской области, как и название его новой политсилы. Что пишут об этом в соцсетях?
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Акция протеста под домом Петра Порошенко в селе Козин
    Акция сторонников Саакашвили прошла под особняком Порошенко 
    16:17 11.02.2018
    1876
    Сторонники "Руха новых сил" приехали автоколонной к загородному имению президента Украины Петра Порошенко, который с семьей проживает в селе Козин по Киевом.
    Силовики возле здания Верховной Рады 1 марта 2018 года
    Силовики взяли в кольцо палаточный городок сторонников Саакашвили
    13:14 01.03.2018
    1241
    В центре Киева в правительственный квартал стянуты силы полиции, возле Рады стоит пожарная машина, на прилегающих улицах - грузовики силовиков и автозаки.
    Митинг под Мыстецьким Арсеналом перед пресс-конференцией президента Украина Петра Порошенко
    В ожидании Порошенко: плакаты об импичменте и усиленная охрана 
    15:31 28.02.2018
    640
    Перед началом встречи президента Украиины с журналистами сторонники Михаила Саакашвили провели пикет с плакатами "Порошенко новый Янукович" и "Импичмент вместо революции".
    Сторонники Саакашвили провели акцию под домом Юрия Луценко
    Сторонники Саакашвили провели акцию под домом Луценко 
    16:35 24.02.2018
    625
    В субботу колонна сторонников Михаила Саакашвили прибыла под дом, где проживает генеральный прокурор Украины. Лозунг акции "Свободу Севериону Дангадзе".
    Сторонники Саакашвили ждут Петра Порошенко перед пресс-конференцией
    Сторонники Саакашвили пикетируют пресс-конференцию Порошенко
    14:26 28.02.2018
    259
    Перед приездом Петра Порошенко на пресс-конференцию сторонники партии "Рух новых сил" организовали пикет возле "Художественного арсенала" в Киеве.
    Все теги