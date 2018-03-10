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    Северион Дангадзе

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Северион Дангадзе
    Апелляционный суд оставил соратника Саакашили Дангадзе под арестом
    23:35 27.02.2018
    40
    По данным пресс-секретаря генерального прокурора Украины Юрия Луценко Ларисы Сарган, Апелляционный суд Киева оставил под стражей Севериона Дангадзе.
    Сторонники Саакашвили провели акцию под домом Юрия Луценко
    Сторонники Саакашвили провели акцию под домом Луценко 
    16:35 24.02.2018
    625
    В субботу колонна сторонников Михаила Саакашвили прибыла под дом, где проживает генеральный прокурор Украины. Лозунг акции "Свободу Севериону Дангадзе".
    Северион Дангадзе
    Соратника Саакашвили Дангадзе оставили в СИЗО еще на два месяца
    23:36 29.01.2018
    93Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Суд принял по ходатайству прокуроров о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Севериона Дангадзе, которого связывают с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
    Северион Дангадзе
    Суд оставил под стражей соратника Саакашвили - адвокат
    20:17 28.12.2017
    54Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Суд в Киеве в четверг постановил оставить под арестом соратника экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Севериона Дангадзе до 31 января следующего года.
    Северион Дангадзе. Архивное фото
    Адвокаты требуют освободить арестованного соратника Саакашвили
    22:40 11.12.2017
    188Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам адвоката Руслана Чернолуцкого, после освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Апелляционный суд примет такое же решение и по его соратнику Севериону Дангадзе.
    Северион Дангадзе
    Суд арестовал соратника Саакашвили на два месяца
    20:25 06.12.2017
    215Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Прокуроры утверждают, что Дангадзе якобы по согласованию с самым Саакашвили обратился через доверенное лицо к беглому бизнесмену времен Виктора Януковича Сергею Курченко с предложением финансирования деятельности Саакашвили.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Сторонники Саакашвили провели акцию под домом Юрия Луценко
    Сторонники Саакашвили провели акцию под домом Луценко 
    16:35 24.02.2018
    625
    В субботу колонна сторонников Михаила Саакашвили прибыла под дом, где проживает генеральный прокурор Украины. Лозунг акции "Свободу Севериону Дангадзе".
    Северион Дангадзе
    Апелляционный суд оставил соратника Саакашили Дангадзе под арестом
    23:35 27.02.2018
    40
    По данным пресс-секретаря генерального прокурора Украины Юрия Луценко Ларисы Сарган, Апелляционный суд Киева оставил под стражей Севериона Дангадзе.
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