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    Аналитика и комментарии

    Михо и его молодая команда: соцсети о новой партии Саакашвили

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    "Турне" Саакашвили: скандал продолжается (586)

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    Не так давно многие ломали голову: чем же займется после отставки Михаил Саакашвили. Поговаривали о новой партии… И только теперь все узнали секреты экс-губернатора Одесской области, как и название его новой политсилы. Что пишут об этом в соцсетях?
    Михаил Саакашвили и партия Рух новых сил
    Рух нових сил

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В Украине прибавилось политических партий. Буквально в субботу, 19 ноября, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о создании партии "Рух новых сил". Сообщил он об этом на встрече с единомышленниками. Примечательно, что само мероприятие было закрытым для прессы. Однако уже в конце ноября Саакашвили намерен организовать в центре Киева открытый совет своего нового движения.

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    "Мы начинаем кардинальное изменение власти в стране! Во вторую годовщину неудачной работы парламента мы объявим наши требования и начнем обновление политической элиты с помощью кадрового резерва", — написал экс-губернатора Одесской области на своей странице в Facebook. 

    В украинском сегменте соцсетей новая политсила Саакашвили заинтересовала многих. Не все, правда, пока разобрались: чем же займется новая партия, и какими именно методами будет добиваться "обновления политической элиты", однако предположений выдвинуто уже немало.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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