Михо и его молодая команда: соцсети о новой партии Саакашвили

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В Украине прибавилось политических партий. Буквально в субботу, 19 ноября, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о создании партии "Рух новых сил". Сообщил он об этом на встрече с единомышленниками. Примечательно, что само мероприятие было закрытым для прессы. Однако уже в конце ноября Саакашвили намерен организовать в центре Киева открытый совет своего нового движения.

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"Мы начинаем кардинальное изменение власти в стране! Во вторую годовщину неудачной работы парламента мы объявим наши требования и начнем обновление политической элиты с помощью кадрового резерва", — написал экс-губернатора Одесской области на своей странице в Facebook.

В украинском сегменте соцсетей новая политсила Саакашвили заинтересовала многих. Не все, правда, пока разобрались: чем же займется новая партия, и какими именно методами будет добиваться "обновления политической элиты", однако предположений выдвинуто уже немало.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook