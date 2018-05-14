наверх
14.05.201815:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.20+ 0.01
  • EUR31.26+ 0.15
Рубрики
Ещё
    Политика

    В Раде начали сбор подписей за импичмент Порошенко

    (обновлено: )44021
    Народный депутат Юрий Деревянко начал сбор подписей за импичмент для президента Украины, ссылаясь на статьи 93, 111 Конституции Украины и ст. 171 и 172 регламента Верховной Рады.
    Рада поддержала обращение Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии УПЦ
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. В Верховной Раде начался сбор подписей народных депутатов за импичмент президента Петра Порошенко, заявил нардеп Юрий Деревянко во время согласительного совета Рады в понедельник.

    Акция активистов партии Рух Новых Сил под Администрацией Президента
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Продам страну. Дорого". На Банковой масштабный митинг за импичмент Порошенко

    Верховная Рада 14 мая возобновила свою работу 14 мая после трехнедельного перерыва. Деревянко является членом партии "Рух новых сил" депортированного Михаила Саакашвили и инициировал сбор подписей по его инициативе.

    "С сегодняшнего дня "Рух новых сил" начинает сбор подписей народных депутатов для начала парламентской процедуры отставки президента в порядке импичмента", — заявил депутат.

    Деревянко ссылается на статьи 93, 111 Конституции Украины и ст. 171 и 172 регламента Верховной Рады, которые регламентируют процедуру. В октябре 2017 года, одновременно с началом протестов во главе с Саакашвили, он также зарегистрировал в Раде законопроект "О президенте Украины и порядке прекращения его полномочий" (№7248).

    Напомним, в феврале в Киеве состоялся марш сторонников Саакшвили с требованием импичмента для Петра Порошенко. Акция закончилась народным вече.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Василий Марущинец
    Скандал в МИДе: консул в Германии оказался антисемитом
    Победительница Евровидения рухнула с лестницы
    Евровидение-2018: победа Израиля
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    ДТП с украинскими футболистами в Белоруссии
    На месте резни в Париже, 12 мая 2018
    Резня в Париже. Европу поразил новый теракт