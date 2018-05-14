В Раде начали сбор подписей за импичмент Порошенко

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. В Верховной Раде начался сбор подписей народных депутатов за импичмент президента Петра Порошенко, заявил нардеп Юрий Деревянко во время согласительного совета Рады в понедельник.

Верховная Рада 14 мая возобновила свою работу 14 мая после трехнедельного перерыва. Деревянко является членом партии "Рух новых сил" депортированного Михаила Саакашвили и инициировал сбор подписей по его инициативе.

"С сегодняшнего дня "Рух новых сил" начинает сбор подписей народных депутатов для начала парламентской процедуры отставки президента в порядке импичмента", — заявил депутат.

Деревянко ссылается на статьи 93, 111 Конституции Украины и ст. 171 и 172 регламента Верховной Рады, которые регламентируют процедуру. В октябре 2017 года, одновременно с началом протестов во главе с Саакашвили, он также зарегистрировал в Раде законопроект "О президенте Украины и порядке прекращения его полномочий" (№7248).

Напомним, в феврале в Киеве состоялся марш сторонников Саакшвили с требованием импичмента для Петра Порошенко. Акция закончилась народным вече.