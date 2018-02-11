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    Акция сторонников Саакашвили прошла под особняком Порошенко

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    Сторонники "Руха новых сил" приехали автоколонной к загородному имению президента Украины Петра Порошенко, который с семьей проживает в селе Козин по Киевом.
    Видео Facebook Дмитрий Гутман

    В воскресенье, 11 февраля, в селе Козин под Киевом прошла акция сторонников партии Михаила Саакашвили "Рух новых сил". Они собрали автоколонну и проехали к загородному особняку президента Украины Петра Порошенко.

    Один из участников акции протеста Дмитрий Гутман опубликовал видео пробега и митинга под домом Порошенко: "Автомарш "Порошенко не мой президент". Едем в Козин".

    На акций сам Саакашвили не присутствовал.

    Напомним, 9 февраля бывший президент Грузии экстренно заявил, что силовики пытаются задержать его в отеле на Почтовой площади в Киеве. Позднее СБУ опровергла информацию об участии спецназа "Альфа" в этой операции.

    Также Саакашвили утверждает, что Генеральная прокуратура Украины отказалась от его домашнего ареста для того, чтобы подготовить его депортацию из страны.

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