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    Под АП митингуют сторонники Саакашвили: кадры с места событий

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (876)

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    Несколько десятков сторонников Михаила Саакашвили, высланного в Польшу, собрались на улице Банковой в Киеве, где находится здание Администрации президента. Здание оцеплено полицейскими и нацгвардейцами.
    facebook.com/Ruhnovihsyl

    Когда однопартийцы Саакашвили попытались пройти к АП, произошло столкновение с правоохранителями. По словам митингующих, один человек был задержан.

    ukranews.com
    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018

    Саакашвили в понедельник был выслан Госпогранслужбой в Польшу, с территории которой прошлой осенью незаконно прорвался в Украину через кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.

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