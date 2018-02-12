Под АП митингуют сторонники Саакашвили: кадры с места событий

Когда однопартийцы Саакашвили попытались пройти к АП, произошло столкновение с правоохранителями. По словам митингующих, один человек был задержан.
Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
Саакашвили в понедельник был выслан Госпогранслужбой в Польшу, с территории которой прошлой осенью незаконно прорвался в Украину через кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.
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