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    Общество

    Сторонники Саакашвили собирались захватить Раду - Луценко

    (обновлено: )30102
    Генпрокурор отметил, что один из протестующих собирался бросить боевую гранату в зал парламента: "Я в этом не обвиняю Саакашвили. Он об этом, скорее всего, и не знает. Но его деятельность, выбранная им риторика притягивает к себе безумцев…".
    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. 

    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Что ждет Саакашвили в Украине? Мнение эксперта
    Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что была задержана группа сторонников бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с арсеналом оружия.

    По словам Луценко, они собирались захватывать Верховную Раду, передает "Левый берег".

    Генпрокурор отметил, что один из протестующих собирался бросить боевую гранату в зал парламента: "Я в этом не обвиняю Саакашвили. Он об этом, скорее всего, и не знает. Но его деятельность, выбранная им риторика притягивает к себе безумцев… Я думаю, что агрессивный большевизм, который провозглашает Саакашвили в этой стране, очень опасен для нашего будущего".

    Как отметил Луценко, у одного из участников акций протеста в Киеве, устроенного сторонниками Саакашвили, силовики изъяли 20 кг взрывчатки: "Для сведения: 20 кг пластида снесет одну стену Верховной Рады полностью. И это факт".

    Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что экс-министр госбезопасности Игорь Гиоргадзе угрожает его убить.

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