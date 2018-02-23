Сторонники Саакашвили собирались захватить Раду - Луценко

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что была задержана группа сторонников бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с арсеналом оружия.

По словам Луценко, они собирались захватывать Верховную Раду, передает "Левый берег".

Генпрокурор отметил, что один из протестующих собирался бросить боевую гранату в зал парламента: "Я в этом не обвиняю Саакашвили. Он об этом, скорее всего, и не знает. Но его деятельность, выбранная им риторика притягивает к себе безумцев… Я думаю, что агрессивный большевизм, который провозглашает Саакашвили в этой стране, очень опасен для нашего будущего".

Как отметил Луценко, у одного из участников акций протеста в Киеве, устроенного сторонниками Саакашвили, силовики изъяли 20 кг взрывчатки: "Для сведения: 20 кг пластида снесет одну стену Верховной Рады полностью. И это факт".

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что экс-министр госбезопасности Игорь Гиоргадзе угрожает его убить.