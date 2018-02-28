наверх
28.02.201819:43
Курсы валют НБУ
  • USD26.95- 0.06
  • EUR33.15- 0.12
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко назвал ключевым вызовом для Украины "войну" с Россией

    Тема:

    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы (26)

    (обновлено: )539011
    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "цена агрессии (для РФ - ред.) возрастает благодаря укреплению Вооруженных сил Украины и продолжению политики санкций против Москвы".
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Фото Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко назвал ключевым вызовом для страны "войну" с Россией.

    Жительница Ясиноватой. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Реакция жителей Донбасса на закон о реинтеграции: все, прощай, Украина

    "Хотел бы поговорить и о чрезвычайно серьезных вызовах, которые стоят перед страной в текущем году. И, безусловно, ключевым из них продолжает оставаться война РФ против Украины. Цена агрессии (для РФ — ред.) возрастает благодаря укреплению Вооруженных сил Украины и продолжению политики санкций против Москвы. Это, конечно, значительно уменьшает риск полномасштабной агрессии РФ по всем азимутам, но отнюдь не сводит эту угрозу к нулю. И поэтому наша армия должна обеспечить безопасность по всей линии государственной границы. Усиление ее боевой способности останется моим главным приоритетом как верховного главнокомандующего ВС Украины", — заявил Порошенко на пресс-конференции, которую транслировали телеканалы.

    Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД РФ называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Закон вступил в силу в субботу, 24 февраля.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы
    Последний день зимы в Киеве
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Андрей Парубий
    Досрочные выборы для Рады: ожидание и реальность
    Медуниверситет им. Богомольца
    Бунт в университете Богомольца: чего хотят медики?