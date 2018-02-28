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    Эксперт назвал дату, когда решится вопрос досрочных выборов

    (обновлено: )61401
    Избирательный кодекс не примут, поскольку власти невыгодно менять правила игры, полагает политический эксперт Андрей Золотарев.
    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    Спикер Верховной Рады Андрей Парубий уверен, что досрочных парламентских выборов не будет. Так он прокомментировал выступления некоторых нардепов на согласительном совете.

    К слову, лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко считает, что досрочные парламентские выборы могут быть выгодны президенту Украины Петру Порошенко в случае его возможного проигрыша на следующих президентских выборах.

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    По мнению Ляшко, президенту досрочные гонки в парламент нужны, чтобы "за счет фальсификации выборов на мажоритарке набрать в парламенте новое большинство". А такой вариант развития событий, считает Ляшко, может быть приемлем для Порошенко, если он проиграет президентские выборы весной 2019 года, чтобы иметь возможность занять пост премьер-министра. 

    Каковы шансы проведения досрочных выборов, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический эксперт Андрей Золотарев.

    Почему все вдруг начали говорить о том, что приближаются досрочные выборы?

    — По-хорошему, досрочные выборы можно было бы провести уже в 2016 году, однако как в фильме "ДМБ", помните: "Ты суслика видишь?— Нет. — А он есть". Вот также спикер Парубий. То есть коалиция давно, по факту, умерла. Её нет. Но спикер по-прежнему видит существующую коалицию. И в принципе, технически, организовать распад коалиции, дело несложное. И действительно, технически этот вариант, о котором были утечки, с выходом части представителей фракции БПП, вполне возможен. Но отвечает ли он интересам депутатов? Я думаю, что Парубий артикулировал настроение значительной части депутатского корпуса, которые прекрасно понимают призрачность шансов остаться в большой политике. А значит, с выборами не стоит торопиться. Уже было так, что в 2007 году Ющенко успешно распустил ВРУ, а когда он захотел повторить номер спустя пару лет, все сделали вид, что этого не заметили, это не удалось. И здесь за год до календарных парламентских выборов, знаете, как, "гладко было на бумаге, да забыли про овраги". Этот план рискует так и остаться планом. Более того, могу сказать, что да, слухи есть, слухи небезосновательные, но пока решение не принято.

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    Президент Порошенко сказал: "Осталось меньше года до начала планового избирательного цикла избрания президента и ВРУ, как я уже говорил девять месяцев назад — никаких досрочных выборов не будет, что мы и обеспечили. Этот период до вынужденной паузы в реформах, до риска роста популизма каждому из нас надо использовать максимально эффективно". К чему это все было сказано?

    — Дело в том, что и в окружении президента есть разные виды на то, как провести успешную кампанию, часть из тех, кто дает советы президенту, считает, что в первую очередь надо провести парламентские выборы, с тем, чтобы можно было мобилизовать региональные элиты на поддержку президенту. А для этого выборы должны пройти раньше. Насколько я понимаю, это как такая красивая конструкция — она далека от реальности. И с этим, как мне представляется, вряд ли что-то получится.

    То есть в следующие полгода мы будем знать: будут внеочередные выборы или нет?

    — Собственно говоря, выборы в ВРУ будут осенью 2019 года, так что время еще есть. Но я бы дал бы полтора-два месяца, когда окончательно станет ясна судьба выборов. Потому что если не будет запущен механизм реализации этой затеи, вот в промежуток март-апрель, то дальше об этом говорить уже будет бессмысленно.

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    С одной стороны нужно изменить избирательное законодательство, и на этом настаивают международные партнеры, а с другой, как бы, хотят использовать, наверное, админресурс в тех условиях законодательных, которые существуют сейчас. 

    — Во-первых, при существующей смешанной системе админресурс использовать будет легче, поскольку админресурс тяжело адаптируется к новациям, в том числе законодательным. Прежде всего, админресурс можно задействовать при любом законе, но когда меняется законодательство, админресурсу требуется время на перенастройку, на переработку технологии воздействия. То есть в любом случае, затрудняется, его эффективность снижается. Во-вторых, что здесь важно, то, что к проголосованному в первом чтении Избирательному кодексу уже более 400 тысяч поправок. С учетом того, как эффективно работает наша ВРУ, у меня большие сомнения, что этот кодекс будет принят. Нынешняя власть не заинтересована в смене правил игры.

    Напомним, эксперт Института политического образования Александр Солонтай полагает, что у Порошенко сегодня нет шансов выиграть выборы во второй раз.

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