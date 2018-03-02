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    Бондарь: досрочные выборы - самоубийство для власти

    Тема:

    Досрочные выборы для Рады: ожидание и реальность (30)

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    По мнению народного депутата Виктора Бондаря, разговоры о досрочных выборах стали следствием внутреннего конфликта внутри властной команды.
    Глава партии Возрождение, нардеп Виктор Бондарь
    vidrodzhennya.org.ua

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Эксперт назвал дату, когда решится вопрос досрочных выборов

    Президент Петр Порошенко во время своей пресс-конференции в среду заявил, что не видит оснований для проведения досрочных парламентских выборов. 

    "Я полностью доволен темпами работы Рады на прошлой сессии. Большое количество реформ было принято. Я верю, что парламент способен сейчас продемонстрировать движение в принятии реформ… Если парламент это все принимает, то какие могут быть основания по этому поводу. Я отмечаю, что никаких разговоров об этом (роспуске Рады — ред.) я не веду", — сказал президент на пресс-конференции в среду.

    Нардеп, глава объединения "Видродження" Виктор Бондарь, считает маловероятным сценарий проведения досрочных выборов в ближайшее время.

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    "Нужно понимать, что как только распустят Верховную Раду, все остальное, что и без того дышит на ладан, начнет разваливаться. Это уже не говоря о том, что государство начнет жить в режиме постоянных выборов — сначала переживем парламентские, потом придется сразу заниматься президентскими. А кто знает, возможно новый президент снова захочет распустить Верховную Раду. Для государства, которое воюет постоянные выборы — недопустимая роскошь. А для этой власти выборы — это вообще суицид",  — говорит Бондарь. 

    Депутат считает, что разговоры о выборах стали следствием внутреннего конфликта внутри власти.

    "Не секрет, что в Администрации президента есть желание немного придавить партнеров по коалиции. Это попытка заставить работать более плодотворно и в едином ключе. Стоит считать лукавством и слова президента Порошенко о том, что он пока не знает, будет ли баллотироваться на второй срок. Конечно, он пойдет на это, кто же поверит, в то, что Порошенко не хочет быть президентом", — резюмировал политик. 

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