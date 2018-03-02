Бондарь: досрочные выборы - самоубийство для власти

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко во время своей пресс-конференции в среду заявил, что не видит оснований для проведения досрочных парламентских выборов.

"Я полностью доволен темпами работы Рады на прошлой сессии. Большое количество реформ было принято. Я верю, что парламент способен сейчас продемонстрировать движение в принятии реформ… Если парламент это все принимает, то какие могут быть основания по этому поводу. Я отмечаю, что никаких разговоров об этом (роспуске Рады — ред.) я не веду", — сказал президент на пресс-конференции в среду.

Нардеп, глава объединения "Видродження" Виктор Бондарь, считает маловероятным сценарий проведения досрочных выборов в ближайшее время.

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"Нужно понимать, что как только распустят Верховную Раду, все остальное, что и без того дышит на ладан, начнет разваливаться. Это уже не говоря о том, что государство начнет жить в режиме постоянных выборов — сначала переживем парламентские, потом придется сразу заниматься президентскими. А кто знает, возможно новый президент снова захочет распустить Верховную Раду. Для государства, которое воюет постоянные выборы — недопустимая роскошь. А для этой власти выборы — это вообще суицид", — говорит Бондарь.

Депутат считает, что разговоры о выборах стали следствием внутреннего конфликта внутри власти.

"Не секрет, что в Администрации президента есть желание немного придавить партнеров по коалиции. Это попытка заставить работать более плодотворно и в едином ключе. Стоит считать лукавством и слова президента Порошенко о том, что он пока не знает, будет ли баллотироваться на второй срок. Конечно, он пойдет на это, кто же поверит, в то, что Порошенко не хочет быть президентом", — резюмировал политик.