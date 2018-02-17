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    Эксперт рассказал, о чем Порошенко и Путин 4 часа говорили по телефону

    (обновлено: )153512
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник приоткрыл завесу того, о чем говорили Путин и Порошенко по телефону.
    РИА Новости Украина

    "Говорили якобы о "Минске", освобождении заключенных, но говорили 4 часа. Думаю, что комплекс вопросов был намного шире. На фоне нарастающей нынешней изоляции от Запада Украины нельзя исключить того, что президент Украины и его команда вентилируют возможность восстановления номинальных отношений с РФ хотя бы по грузинскому сценарию. Когда экономика живет своей жизнью, а политика остается в законсервированном положении без дальнейшей эскалации. И я думаю, о перспективах 2019 года и говорили президенты", – сказал политолог, добавив, что экономические отношения между странами растут. 

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор российского и украинского лидеров Владимира Путина и Петра Порошенко; разговор лидеров состоялся по инициативе украинского президента.

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