Эксперт рассказал, о чем Порошенко и Путин 4 часа говорили по телефону

"Говорили якобы о "Минске", освобождении заключенных, но говорили 4 часа. Думаю, что комплекс вопросов был намного шире. На фоне нарастающей нынешней изоляции от Запада Украины нельзя исключить того, что президент Украины и его команда вентилируют возможность восстановления номинальных отношений с РФ хотя бы по грузинскому сценарию. Когда экономика живет своей жизнью, а политика остается в законсервированном положении без дальнейшей эскалации. И я думаю, о перспективах 2019 года и говорили президенты", – сказал политолог, добавив, что экономические отношения между странами растут.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил телефонный разговор российского и украинского лидеров Владимира Путина и Петра Порошенко; разговор лидеров состоялся по инициативе украинского президента.