Монолог президента. Выступление Порошенко в Мюнхене почти не слушали

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции заявил, что "начавшаяся Россией гибридная война постепенно превращается в полноценную мировую гибридную войну".

Глава государства сделал еще ряд громких заявлений, которые, тем не менее, могли быть попросту неуслышанными, так как его выступление пришло послушать не очень много посетителей. На это намекнула народный депутат от фракции "Самопомич" Виктория Войцицкая.

Читайте также: Мюнхен-2018: опасная конференция по безопасности

"Это фото лучше любого комментария дает понимание о сегодняшнем выступлении президента Украины", — написала Войцицкая на своей странице в Facebook, опубликовав фотографию полупустого зала во время выступления Петра Порошенко.

Facebook Виктории Войцицкой Комментарий Виктории Войцицкой по поводу выступления Петра Порошенко

Некоторые подписчики нардепа сравнили посещаемость выступления Порошенко с работой Верховной Рады в пятницу, когда после "часа правительства" в зале остаются несколько десятков парламентариев.

Читайте также: Деньги — в карман, слова — на ветер. В обещания Украины уже никто не верит

Когда было сделано фото, не уточняется, однако на видео, обнародованном на странице президента в Facebook, также заметно, что в зале много пустых мест.