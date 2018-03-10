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    Виктория Войцицкая

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Петр Порошенко в Мюнхене
    Монолог президента. Выступление Порошенко в Мюнхене почти не слушали
    02:42 17.02.2018
    8557Конференция в Мюнхене: провал украинской дипломатии
    Член парламентской фракции "Самопомич" Виктория Войцицкая опубликовала фото, на котором видно, что во время выступления Петра Порошенко на дискуссионной панели Мюнхенской конференции по безопасности в зале много пустых мест.
    Военная техника возле частной резиденции Петра Порошенко под Киевом
    Силовиков и технику стянули к резиденции Порошенко под Киевом - нардеп
    23:34 17.10.2017
    1553Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам народного депутата Виктории Войцицкой, силовиков и технику свезли в район Козина "для учений". Нардеп также утверждает, что близ частной резиденции президента перекрыли дорогу.
    Флаги Евросоюза, Украины и России
    Между Востоком и Западом. Будущее Украины туманно как никогда
    13:32 13.05.2016
    11795Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    На данный момент Вашингтон и Брюссель начали последовательную подготовку к планомерному "сливу" не только представителей нынешней украинской власти, но и Украины в целом. Но при этом страна стала исключительно далека от России.
    Юрий Луценко
    Почему депутаты "прокатили" Луценко? Опрос экспертов
    15:17 11.05.2016
    188Дело Новинского. Прикосновенен
    Народные депутаты Александр Кодола от "Народного Фронта" и Виктория Войцицкая от ВО "Самопомич", а также политический эксперт Валентин Гладких в эфире Голоса Столицы обсудили, почему на принятие "закона Луценко" у коалиции не хватило голосов.
    Виктория Войцицка
    Войцицкая о Луценко-генпрокуроре: это попытка "ломать парламент через колено"
    14:10 11.05.2016
    223Дело Новинского. Прикосновенен
    Попытка в Верховной Раде продавить законопроект под Юрия Луценко – это яркий позорный пример того, каким жестким образом нивелируется парламентаризм в Украине, считает народный депутат от фракции "Самопомич" Виктория Войцицкая.
    Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд
    "Сапопомич": Нуланд в Раде настаивала на особом статусе Донбасса
    18:10 26.04.2016
    2567
    В сообщении "Самопомичи" отмечается, что Госдеп настаивает на том, что Украина должна внести изменения в Конституцию – с "особым статусом" для оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
    Олег Барна после драки в Верховной Раде
    Нардепа Барну, напавшего на Яценюка, обвиняют в сексуальном домогательстве
    22:43 31.03.2016
    608
    По словам Виктории Войцицкой, на одном из телеканалов Олег Барна "позволил себе оскорбительное высказывание" в ее адрес и в адрес ее коллеги Елены Сотник.
    Ирина Геращенко. Архивное фото
    Геращенко озвучила вероятные версии покушения на Войцицкую
    11:36 18.03.2016
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    За день до нападения Виктория Войцицкая направила обращение в НАБУ в связи с "незаконным давлением" на руководство госкомпании "Укргаздобыча", сообщила Ирина Геращенко.
    Виктория Войцицка
    ГПУ квалифицировала поджог дома депутата Рады Войцицкой как теракт
    13:57 17.03.2016
    134
    Сообщается, что досудебное расследование в данном производстве поручено Главному следственному управлению Службы безопасности. Расследование уголовного производства генпрокурор Виктор Шокин взял под личный контроль.
    Глава Нацполиции Хатия Деканоидзе.
    Деканоидзе взяла под личный контроль расследование ЧП с Войцицкой
    10:50 17.03.2016
    118Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве.
    Сведения о данном происшествии внесены в Единый реестр досудебного расследования по предварительной квалификации "умышленное уничтожение или повреждение имущества".
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Отставка Яценюка и досрочные выборы. Чуда не будет
    18:06 14.02.2016
    7406Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    Разразившийся в Украине политический кризис может повлечь за собой тотальное переформатирование власти. Осознав, что грядущие перемены могут коснуться каждого, политики намерены сделать все, чтобы повернуть этот процесс вспять.
    Рада подготовилась к празднованию Нового года
    В Раде начали собирать подписи за резолюцию о недоверии Кабмину - нардеп
    23:28 11.02.2016
    928Перезагрузка правительства по-украински
    По словам нардепа от фракции "Самопомич" Виктории Войцицкой, процедура займет до двух недель после получения 150 подписей, а голосование состоится в марте месяце.
    Флаги Украины и США
    Политики Запада припирают Украину к стенке - Войцицкая
    12:45 16.07.2015
    495Судебная и конституционная реформы в Украине
    По мнению депутата Виктории Войцицкой, навязывая изменения в Конституцию, западные партнеры ставят государство перед тяжелым выбором. Нардеп считает, что они пытаются навязать государству свои правила.
    Ситуация у здания Укрнафты
    Атака на "Укрнафту": олигархи не хотят отдавать деньги
    12:52 28.05.2015
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    Ситуация вокруг "Укрнафты" остается непростой, в понедельник депутат от фракции "Самопомич" Виктория Войцицкая сообщила о выезде в Киев тысячи бойцов, охранявших Кременчугский НПЗ.
    Ситуация у здания Укрнафты
    Охрана Кременчугского НПЗ заняла здание "Укрнафты" в Киеве - депутат
    15:31 27.05.2015
    1734Отставка Коломойского. Что дальше.
    Соответствующее заявление сделала народный депутат Виктория Войцицкая. Со ссылкой на свои источники она сообщила, что "около тысячи бойцов" едут в столицу обеспечить охрану предприятия.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Петр Порошенко в Мюнхене
    Монолог президента. Выступление Порошенко в Мюнхене почти не слушали
    02:42 17.02.2018
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    Член парламентской фракции "Самопомич" Виктория Войцицкая опубликовала фото, на котором видно, что во время выступления Петра Порошенко на дискуссионной панели Мюнхенской конференции по безопасности в зале много пустых мест.
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