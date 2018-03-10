Член парламентской фракции "Самопомич" Виктория Войцицкая опубликовала фото, на котором видно, что во время выступления Петра Порошенко на дискуссионной панели Мюнхенской конференции по безопасности в зале много пустых мест.
На данный момент Вашингтон и Брюссель начали последовательную подготовку к планомерному "сливу" не только представителей нынешней украинской власти, но и Украины в целом. Но при этом страна стала исключительно далека от России.
Народные депутаты Александр Кодола от "Народного Фронта" и Виктория Войцицкая от ВО "Самопомич", а также политический эксперт Валентин Гладких в эфире Голоса Столицы обсудили, почему на принятие "закона Луценко" у коалиции не хватило голосов.
Попытка в Верховной Раде продавить законопроект под Юрия Луценко – это яркий позорный пример того, каким жестким образом нивелируется парламентаризм в Украине, считает народный депутат от фракции "Самопомич" Виктория Войцицкая.
Сообщается, что досудебное расследование в данном производстве поручено Главному следственному управлению Службы безопасности. Расследование уголовного производства генпрокурор Виктор Шокин взял под личный контроль.
Разразившийся в Украине политический кризис может повлечь за собой тотальное переформатирование власти. Осознав, что грядущие перемены могут коснуться каждого, политики намерены сделать все, чтобы повернуть этот процесс вспять.
По мнению депутата Виктории Войцицкой, навязывая изменения в Конституцию, западные партнеры ставят государство перед тяжелым выбором. Нардеп считает, что они пытаются навязать государству свои правила.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Член парламентской фракции "Самопомич" Виктория Войцицкая опубликовала фото, на котором видно, что во время выступления Петра Порошенко на дискуссионной панели Мюнхенской конференции по безопасности в зале много пустых мест.