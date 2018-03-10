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    Николай Княжицкий

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 27
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    Флаг Польши
    Польша превращается "в маргинальную пророссийскую марионетку" - нардеп
    09:42 01.02.2018
    705Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Николай Княжицкий выразил сожаление, что "дружественная нам Польша" еще больше изолирует себя и в Европейском союзе, и в международной политике, "фактически оправдывая фашизм".
    Верховная Рада
    В Раде уточнили инициативу по уменьшению выходных в Украине
    16:25 18.12.2017
    924
    Николай Княжицкий считает, что в Украине необходимо отменить практику объявления понедельника выходным днем, если праздник выпадает на субботу или воскресенье.
    Празднование католического Рождества. Архивное фото
    Рада намерена подарить украинцам еще один выходной
    14:05 13.11.2017
    1230
    В парламенте намерены рассмотреть вопрос об определении 25 декабря выходным в связи с Рождеством у римо-католиков и протестантов.
    Заседание Верховной Рады Украины, в Киеве, 6 октября 2017
    В Раде предлагают отметить юбилей похода на Москву
    09:09 13.11.2017
    1991Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    В парламент внесен проект постановления, в котором предлагается отметить 400-летний юбилей военного похода гетьмана Сагайдачного.
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    В "Народном фронте" связали задержание сына Авакова с протестами под Радой
    00:52 01.11.2017
    291Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    Член парламентской фракции "Народный фронт" Николай Княжицкий утверждает, что "президент Порошенко хочет воспользоваться ситуацией и получить монополию на власть".
    Верховная рада
    Обязательное использование украинского. В Раде требуют рассмотреть закон
    14:00 03.10.2017
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    Как заявил депутат от партии "Народный фронт" Николай Княжицкий, законопроект о функционировании украинского языка как государственного уже поддержан комитетом Верховной Рды по вопросам культуры и духовности.
    Украинская парламентская делегация в Польше
    Княжицкий: полякам в Украине жить не страшно, а украинцам в Польше - да
    05:26 17.02.2017
    616Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Во время встречи представителей украинской общины Польши с депутатами Верховной Рады Украины было предложено ввести мораторий на обсуждение исторических вопросов на межгосударственном уровне.
    Матвей Ганапольский
    Язык Ганапольского и украинизация теле- и радиоэфира
    13:00 04.11.2016
    6842
    Ряд журналистов и телеведущих выступают против возможного "квотного" закона, а эксперты предупреждают, что "административная украинизация" может пойти во вред телеэфиру страны.
    Николай Княжицкий. Архивное фото
    Княжицкий заполнил е-декларацию: 7 видеокамер и 1 млн долларов в семье
    09:36 28.10.2016
    395Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Отметим, что из наличных средств задекларировано 720 тыс долл. и 3,75 млн гривен депутата и 300 тыс долларов жены. Остальные сведения в электронной декларации не отличаются от заполненной в апреле декларации.
    Максим Бурбак. Архивное фото
    Работа над запретом выступлений артистов из РФ продолжится - Бурбак
    10:42 07.10.2016
    215Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Верховная Рада накануне провалила законопроект №4303, который предлагает запретить российским артистам выступать в Украине, если не осудили агрессию Российской Федерации.
    Как Рада провалила запрет на выступления российских артистов в Украине
    Как Рада провалила запрет на выступления российских артистов в Украине 
    14:12 06.10.2016
    931Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Верховная Рада провалила голосование по законопроекту 4303, которые запрещает российским артистам, не осуждающих агрессию, выступать в Украине. За документ проголосовали 172 нардепа при необходимом минимуме в 226 голосов.
    Сергей Лещенко против Николая Княжицкого. Видео
    "Культурный" спор в Раде. Лещенко назвал Княжицкого враждебным агентом 
    12:53 06.10.2016
    549Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Николай Княжицкий выступил инициатором законопроекта №4303, который предлагает запретить российским артистам выступать в Украине, если они не осудили агрессию РФ. Рада в четверг провалила голосование по данному законопроекту.
    Николай Княжицкий. Архивное фото
    Княжицкий обвинил Геращенко в пророссийской позиции
    11:34 06.10.2016
    547Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Свои обвинения в адрес первого вице-спикера парламента нардеп озвучил во время обсуждения в сессионном зале законопроекта №4303, которым предлагалось запретить российским артистам выступать в Украине без осуждения агрессии РФ.
    Конфликт после заседания суда над Сергеем Переломой. Видео
    Нардепы Дейдей и Княжицкий напали на заглавы САП после суда в Киеве 
    15:49 17.07.2016
    1215Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    После заседания под судом возник конфликт с участием нардепа Евгения Дейдея ("Народный фронт"), который обвинил замглавы Владимира Кривенко в том, что он выполняет заказ губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
    Игорь Завадский
    Аккордеонист Завадский, обвиняемый в педофилии, отпущен на поруки
    14:34 13.06.2016
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    Народный депутат Николай Княжицкий сообщил, что известный аккордеонист Игорь Завадский, которого обвиняли в 11 эпизодах растления малолетних, выпущен на поруки.
    Украина и Россия
    В Раде создали межфракционное объединение против "русского мира"
    18:05 18.03.2016
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    В новое объединение вошли десять парламентариев. Среди них депутаты от "Народного фронта" - Андрей Левус, Сергей Высоцкий, Олег Медуница, Николай Княжицкий, Елена Масорина.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Отставка Яценюка и досрочные выборы. Чуда не будет
    18:06 14.02.2016
    7406Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    Разразившийся в Украине политический кризис может повлечь за собой тотальное переформатирование власти. Осознав, что грядущие перемены могут коснуться каждого, политики намерены сделать все, чтобы повернуть этот процесс вспять.
    Пульт от телевизора
    Рада поддержала в первом чтении закон о раскрытии владельцев телеканалов
    14:32 16.06.2015
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    В поддержку законопроекта высказались 240 депутатов. Закон предполагает раскрытие "цепи владения корпоративными правами" теле- и радиоканалов.
    Николай Княжицкий. Архивное фото
    Суд Камбоджи оправдал депутата Княжицкого по обвинению в изнасиловании
    14:56 26.05.2015
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    Как отмечается, Княжицкий не виновен в изнасиловании девушки в 2011 году. Согласно решению суда, истец может обжаловать этот вердикт в течение месяца.
    Николай Княжицкий. Архивное фото
    Интерпол приостановил розыск народного депутата Княжицкого
    15:20 24.03.2015
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    МВД получило от Интерпола уведомление о выставлении "красной карточки" на задержание Княжицкого по запросу Камбоджи, однако МВД Украины обнаружило в этом запросе ряд сомнительной информации, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.
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