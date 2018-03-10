Как заявил депутат от партии "Народный фронт" Николай Княжицкий, законопроект о функционировании украинского языка как государственного уже поддержан комитетом Верховной Рды по вопросам культуры и духовности.
Отметим, что из наличных средств задекларировано 720 тыс долл. и 3,75 млн гривен депутата и 300 тыс долларов жены. Остальные сведения в электронной декларации не отличаются от заполненной в апреле декларации.
Верховная Рада провалила голосование по законопроекту 4303, которые запрещает российским артистам, не осуждающих агрессию, выступать в Украине. За документ проголосовали 172 нардепа при необходимом минимуме в 226 голосов.
Николай Княжицкий выступил инициатором законопроекта №4303, который предлагает запретить российским артистам выступать в Украине, если они не осудили агрессию РФ. Рада в четверг провалила голосование по данному законопроекту.
Свои обвинения в адрес первого вице-спикера парламента нардеп озвучил во время обсуждения в сессионном зале законопроекта №4303, которым предлагалось запретить российским артистам выступать в Украине без осуждения агрессии РФ.
После заседания под судом возник конфликт с участием нардепа Евгения Дейдея ("Народный фронт"), который обвинил замглавы Владимира Кривенко в том, что он выполняет заказ губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
Разразившийся в Украине политический кризис может повлечь за собой тотальное переформатирование власти. Осознав, что грядущие перемены могут коснуться каждого, политики намерены сделать все, чтобы повернуть этот процесс вспять.
МВД получило от Интерпола уведомление о выставлении "красной карточки" на задержание Княжицкого по запросу Камбоджи, однако МВД Украины обнаружило в этом запросе ряд сомнительной информации, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".