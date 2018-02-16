Деньги в карман, слова на ветер. В обещания Украины уже никто не верит

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Язык, образование, венгры

Образовательная реформа, принятая в Украине в минувшем году, спровоцировала международный скандал. Речь о седьмой статье законопроекта "Об образовании", которая предполагает изучение украинского языка в школах с начальных классов, а затем полный переход на преподавание на украинском языке с пятого класса. Как уже подробно писало РИА Новости Украина, согласно новому закону об образовании, лицам, принадлежащим к нацменьшинствам, гарантируется право на обучение в коммунальных учебных заведениях для получения дошкольного и начального образования, наряду с государственным языком, языком соответствующего национального меньшинства. Если ребенок принадлежит к национальному меньшинству, то в детском саду и начальной школе он может изучать на своем языке какое-то количество предметов. А с 5 класса, если речь идет об официальных языках ЕС — "одну или несколько дисциплин". А если речь не идет об официальном языке ЕС, например о русском, — то лишь язык и литературу своего меньшинства.

Эта скандальная статья закона рассорила Украину с ближайшими соседями и вызвала шквал негативной критики со стороны России, Молдовы, Румынии, Польши и больше всего — Венгрии. Последняя расценила языковую статью украинского закона об образовании как ущемление права детей нацменьшинств на обучение на родном языке. Будапешт потребовал изменить закон, в противном случае же случае пригрозил блокировать евроинтеграционные стремления Украины. К слову, эта угроза уже была применена на практике — Венгрия применила право вето и заблокировала встречу комиссии Украина-НАТО, которая должна была состояться 14 или 15 февраля.

На фоне разразившегося конфликта Украина подала резонансный закон на экспертизу в Венецианскую комиссию, однако там порекомендовали Киеву изменить языковую статью, так как в существующем виде она нарушает права нацменьшинств в Украине. Также Киеву пришлось пойти на диалог с венгерской общиной, и в первых числах февраля заместитель главы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Украина согласовала с представителями венгерской стороны пути урегулирования языкового вопроса. Он выразил "осторожный оптимизм" в "языковом вопросе", однако на практике все остается гораздо сложнее. Хоть Кабмин и предложил парламенту продлить срок имплементации языковой статьи закона об образовании до 2023 года, напряжения в отношениях с Венгрией это так и не сняло — накануне представители венгерских общин отказались участвовать в консультациях с Министерством образования и науки Украины по выполнению языковой языковой статьи. Киев назвал такое отношение "хамским и недопустимым", однако венгерская сторона выразила свою позицию более чем конкретно — венгры решили дождаться решения Конституционного суда Украины по поводу образовательного закона. Таким образом, Будапешт дал понять, что пока не будет справедливого решения Фемиды по языковой статье, переговоры даже и вести не стоит.

Антикоррупционные страсти

Еще одним ярким примером невыполнения Киевом своих же обязательства можно назвать историю с созданием в стране Антикоррупционного суда. В конце прошлого года глава государства Петр Порошенко внес на рассмотрение парламента соответствующий проект закона. Президент тогда заявлял, что в законопроекте есть ключевые рекомендации Венецианской комиссии. В частности, он предусматривает отдельные гарантии безопасности судей антикоррупционного суда, а также прозрачность набора судей на должности.

Против президентского законопроекта выступил Евросоюз, где объяснили, что поданный в парламент документ противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии. В ЕС также подчеркнули, что создание суда в соответствии с обязательствами Украины необходимо также для выполнения условий предоставления безвизового режима.

Президентский проект также подвергся критике и со стороны Всемирного банка и Международного валютного фонда. Отметим, что принятие закона о создании Антикоррупционного суда является одним из требований для предоставления Украине очередного транша кредитования от МВФ.

Вместе с тем Киев продолжает затягивать с созданием АС, хотя Запад, намекая на перспективы лишения безвиза и финансирования, дает понять, что обещаний по поводу выполнения Киевом взятых на себя обязательств, уже недостаточно, так как необходимы видимые результаты.

Кризис с МВФ

Кризис вследствие провала Киевом выполнения обещаний настиг Украину и в отношениях с МВФ. В 2015 году Совет директоров Международного валютного фонда одобрил для Украины программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF). Программа в размере 17,5 миллиарда долларов была рассчитана на четыре года. При этом МВФ выдал кредит на достаточно жестких условиях, среди которых необходимость снизить дотирование ЖКХ, сокращение чиновничьего аппарата, налоговая реформа, увеличение пенсионного возраста в рамках пенсионной реформы, повышение тарифов для населения в рамках реформы ЖКХ.

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Первый транш в размере 5 млрд дол Украина получила в марте 2015 года, в августе того же года был выдан и второй транш — 1,7 млрд дол. Потом возникла длительная пауза, связанная с невыполнением ряда условий. Третий транш на $1 млрд Украина получила в середине сентября 2016 года. Выделяя этот транш, МВФ заявил, что, согласно скорректированному графику финансирования, дальнейшее выделение средств планируется ежеквартально по результатам выполнения условий, определенных соглашением. Четвертый же транш был получен уже в апреле 2017 года — также после очередной паузы в связи с невыполнением условий.

В итоге пятый транш Украина не получила до сих пор. В МВФ уже отмечали, что Киев может получить новый транш при выполнении двух ключевых условий: это, как уже говорилось выше, принятие законопроекта об Антикоррупционном суде, принятие закона о приватизации и выполнение обещаний о приведении цен на газ к рыночному уровню. В конце января дальнейшее сотрудничество между Украиной и МВФ обсуждалось на полях Всемирного экономического форума в Давосе на уровне Порошенко и директора-распорядителя Фонда Кристин Лагард.

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Вскоре после этой встречи Порошенко заявил, что ожидает очередной транш от МВФ уже в апреле этого года, поскольку Киев уже выполнил 80% своих обязательств. А Лагард после переговоров написала в своем "Твиттере", что для получения нового кредита Украина планирует выполнить все обязательства, причем авансом. Следовательно, сытому за три года пустыми обещаниями Киева МВФ теперь остается руководствоваться принципом — сначала выполнение условий и договоренностей, а только потом деньги.