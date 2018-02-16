В Мюнхене Тимошенко засняли за милой беседой с российским послом

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. На полях Мюнхенской конференции была замечена лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая очень мило беседовала с послом России в Германии Сергеем Нечаевым.

Соответствующим фото в Facebook поделилась представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Пока Серей Лавров общается с Павлом Климкиным, Российский посол в Германии Сергей Нечаев общается с Юлией Тимошенко. Вот такая она эта Мюнхенская конференция", — отмечается в сообщении Захаровой.

Ранее в пятницу Климкин сообщил, что главы МИД "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и Россия) согласовывают новое время проведения встречи в "нормандском формате" по Донбассу в Мюнхене.

Встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Павла Климкина в Мюнхене продолжалась 57 минут.