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    В Мюнхене Тимошенко засняли за милой беседой с российским послом

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    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания (24)

    (обновлено: )2560190
    Отметим, что соответствующим фото поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Кадр сразу вызвал оживленную реакцию у пользователей.
    Юлия Тимошенко с послом России в Германии Сергеем Нечаевым.
    Фото со страницы Марии Захаровой в Facebook

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. На полях Мюнхенской конференции была замечена лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая очень мило беседовала с послом России в Германии Сергеем Нечаевым.

    Соответствующим фото в Facebook поделилась представитель МИД РФ Мария Захарова.

    "Пока Серей Лавров общается с Павлом Климкиным, Российский посол в Германии Сергей Нечаев общается с Юлией Тимошенко. Вот такая она эта Мюнхенская конференция", — отмечается в сообщении Захаровой.

    Ранее в пятницу Климкин сообщил, что главы МИД "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и Россия) согласовывают новое время проведения встречи в "нормандском формате" по Донбассу в Мюнхене.

    Встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Павла Климкина в Мюнхене продолжалась 57 минут.

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