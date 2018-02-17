Портнов - Порошенко: никто не против Вашей жадности и тупости, привыкли

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Президенту Украины Петру Порошенко следовало бы исключить из своего лексикона слова о финансировании терроризма и сепаратизма. Так бывший заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов прокомментировал информацию СМИ о работе корпорации Roshen, принадлежащей главе государства, в непризнанных Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии.

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"Журналисты доказали, что компании Президента Порошенко зарабатывали миллионы долларов на торговле с оккупированным Приднестровье. До этого Порошенко уже был разоблачён в торговле его компаний и зарабатывании в оккупированной Южной Осетии и Абхазии… Никто не против Вашей жадности и тупости, все к этому привыкли. Лицемерие и военная одежда немного раздражает. Торговый фартук носите на официальных мероприятиях", — написал Портнов на своей странице в Facebook.

Facebook Андрея Портнова Комментарий Андрея Портнова о Петре Порошенко

Он также добавил, обращаясь к президенту: "Петр Алексеевич, если Вам не чужда прибыль и торговля с этими территориями, выбросьте из своего лексикона слова о финансировании терроризма и сепаратизма".

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Ранее сообщалось, что Roshen проиграла российской компании суд по иску о "Раковых шейках".