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    Политика

    Портнов - Порошенко: никто не против Вашей жадности и тупости, привыкли

    (обновлено: )14740
    Экс-чиновник АПУ времен Виктора Януковича Андрей Портнов, который сейчас находится в Австрии, напомнил, что "компании президента Порошенко зарабатывали миллионы долларов на торговле с оккупированным Приднестровьем".
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Президенту Украины Петру Порошенко следовало бы исключить из своего лексикона слова о финансировании терроризма и сепаратизма. Так бывший заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов прокомментировал информацию СМИ о работе корпорации Roshen, принадлежащей главе государства, в непризнанных Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии.

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    "Журналисты доказали, что компании Президента Порошенко зарабатывали миллионы долларов на торговле с оккупированным Приднестровье. До этого Порошенко уже был разоблачён в торговле его компаний и зарабатывании в оккупированной Южной Осетии и Абхазии… Никто не против Вашей жадности и тупости, все к этому привыкли. Лицемерие и военная одежда немного раздражает. Торговый фартук носите на официальных мероприятиях", — написал Портнов на своей странице в Facebook.

    Facebook Андрея Портнова
    Комментарий Андрея Портнова о Петре Порошенко

    Он также добавил, обращаясь к президенту: "Петр Алексеевич, если Вам не чужда прибыль и торговля с этими территориями, выбросьте из своего лексикона слова о финансировании терроризма и сепаратизма".

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    Ранее сообщалось, что Roshen проиграла российской компании суд по иску о "Раковых шейках". 

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